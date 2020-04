Marți, 14 aprilie, primarul Astrid Fodor a semnat două contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile, unul pentru amenajarea malurilor râului Cibin cu piste pentru biciclete și un al doilea pentru amenajarea unui coridor de piste pentru biciclete care va face legătura între cartierul Ștrand și parcul Sub Arini.

Amenajarea malurilor Cibinului pentru deplasarea cu bicicleta

Proiectul are o valoare de 56,45 milioane lei, din care fonduri nerambursabile 55,3 milioane lei. Acesta presupune crearea unui traseu în lungime de 3,67 de km cu piste pentru biciclete în dublu sens, pe toată lungimea. Pista va avea o lățime de 1 metru pe fiecare sens.

“Vor fi piste sigure, separate de traficul auto și traficul pietonal de pe trotuare. Și mai important, acest traseu va conecta multe cartiere, inclusiv centrul orașului, fiind astfel o nouă legătură de transport pentru sibieni. Creștem astfel mobilitatea și vom reuși să amenajăm estetic zona de mal a Cibinului pentru ca sibienii să se poată bucura într-adevăr de acest peisaj”, a spus Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Pe tronsonul dintre strada Maramureșului/șoseaua Alba Iulia si podul de pe strada Rusciorului, pista este amplasată pe malul drept al râului. De la podul de pe strada Rusciorului până în zona podului Autostrăzii A1, pista va fi situată pe malul stâng. Trecerile de pe un mal pe celălalt vor fi asigurate prin pasarele pentru biciclete și pietoni care vor fi amplasate la trecerea peste pârâul Rossbach și în dreptul străzilor Viitorului și Mureșului.

O lucrare importantă este cea de amenajare a sistemului de iluminat public. Un număr de 186 de stâlpi cu corpuri de iluminat cu LED vor fi montați de-a lungul traseului. Aceste corpuri de iluminat vor putea fi legate la sistemul de telegestiune a iluminatului public din Sibiu și vor fi dotate cu senzori. O parte din stâlpi vor fi dotați și cu echipamente WiFi care vor oferi cetățenilor acces gratuit la internet.

Pe lângă amenajarea efectivă a pistelor pentru biciclete, proiectul presupune și lucrări conexe importante, cum este, spre exemplu construcția unui zid de sprijin care să asigure stabilitatea pistei. Zona va fi amenajată peisagistic prin însămânțarea cu iarbă pe o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați și prin plantarea a peste 300 de arbori. De asemenea, de-a lungul pistei vor fi amplasate bănci și coșuri de gunoi în câteva zone de pe traseu.

Până în prezent Primăria Sibiu a realizat studiul de fezabilitate și este în curs procedura de achiziție pentru elaborarea proiectul tehnic, iar apoi se vor contracta lucrările propriu-zise. Termenul final de realizare a proiectului este iulie 2022.

Coridor pentru biciclete care leagă cartierul Ștrand de parcul Sub Arini și zona centrală

Proiectul are o valoare de aproape patru milioane de lei din care 3,14 milioane sunt fonduri europene nerambursabile. Prin acesta se vor crea aproximativ 2,3 km de piste delimitate corespunzător de traficul rutier și pietonal. Pistele nou create vor avea o lățime de 2 m (pentru cele în dublu sens) și respectiv 1m (pentru tronsoanele cu sens unic). Acestea sunt prevăzute și cu un spațiu de siguranță de 0,5 m sau 1 m, iar pe anumite tronsoane vor fi amplasați inclusiv separatori fizici.

Acest traseu asigură conectarea cu pistele de biciclete existente, precum și conectivitatea integrată cu pista de biciclete propusă în cadrul proiectului de amenajare a malurilor râului Cibin și va cuprinde următoarele străzi: str. Maramureșului, între zona podului CFR Alba Iulia și str. Aurel Popa; str. Profesor Aurel Popa, între str. Maramureșului și zona str. Profesor Ioan Moga; str. Doljului, între str. Maramureșului și str. Bihorului; str. Bihorului, între străzile Doljului și Gorjului; str. Gorjului, între străzile Maramureșului și Bihorului și tronsonul cuprins între străzile Bihorului și Ștrandului; str. Ștrandului, între strada Gorjului și scările de acces către strada Moldovei; str. George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Transilvaniei și Dobrogei; str. Theodor Neculuță; str. Munteniei, între strada Theodor Neculuță și strada Pasajul Spitalului; str. Pasajul Spitalului.

“Asigurăm astfel o nouă legătură între cartierul Ștrand, parcul Sub Arini, zona centrală și restul rețelei de piste pentru biciclete. Pentru că este un proiect atât de important și de dorit de sibieni, nu am așteptat semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru că am primit semnale pozitive care ne asigurau că proiectul va fi acceptat pentru finanțare. De aceea am demarat achiziția pentru proiectare și execuția lucrărilor anul trecut și am încheiat contractul în noiembrie 2019. Ordinul de începere a lucrărilor l-am emis astăzi, iar constructorul are termen 12 luni să realizeze proiectul în teren”, spune Astrid Fodor.