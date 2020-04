Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a vorbit despre cât de multe teste pentru COVID-19 poate face România, în acest moment, în exclusivitate, la Realitatea Plus. Ministrul a explicat că abia după sărbători vom ajunge să facem 6 mii de teste pe zi, pentru că sunt aparate, specialiști, dar mulți dintre ei nu sunt experți în a face astfel de teste, așa că testarea este mai lentă în aceste momente. El a mai anunțat cooptarea a peste 40 de geneticieni în echipele de testare, tocmai pentru a mări eficiența testării la nivel național.

Despre informațiile apărute în spațiul public privind numărul mic de infectări raportat din cauza unei capacități reduse de testare, ministrul Sănătății a punctat că testarea a fost extinsă chiar de joi la mai multe categorii de persoane.

„În acest moment, noi testăm după o anchetă epidemiologică, după un protocol, care astazi l-am si extins. Acest protocol implica, dincolo de persoane venite din zonele de risc, de cele care aveau legatura cu cele din zonele de risc si care erau pozitive, de cei care erau in zone de carantina, cu simptomatologie in izolare, de contacti ai contactilor, au mai venit cateva categorii: cei hemodializati, cei institutionalizati, personal din camine de batrani, femeile insarcinate care ies din izilare sau carantina, personalul medicale, care chiar daca nu a fost contact si chiar daca au fost sub echipament de protectie se vor testa la 6-7 zile in laborratorul de acolo sau in altele, cei care sunt cu boli oncologice, cei care se pregatesc de un transplant”, a explicat Tătaru, în interviul acordat în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Ministrul Sănătății recunoaște că un motiv pentru care numărul testelor crește greu este și faptul că nu sunt la acest moment oameni „rutinați” cu efectuarea testelor. Pentru început, un număr de 44 de geneticieni vor fi cooptați în echipele de testare și vor ajuta la efectuarea acestora, a anunțat Nelu Tătaru , în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Am crescut si punctele de testare, avem in acest moment 57 de puncte de testare, in care aparatele pot lucra in jur de 6 mii de teste. Ieri (miercuri – n.red.) a fost prima zi cu 4.700 de teste, cel mai mare numar de teste. (…) Avem destui oameni, dar trebuie să avem si destui oameni rutinati care lucreaza zi de zi . Sunt aparate care au venit in anumite spitale județene, in anumite centre, si acei oameni care nu au mai lucrat pe astfel de aparate din facultate sau rezidentiat reiau printr-o instruire de cateva zile, dar iti trebuie cateva luni ca sa ajungi la capacitatea si la indeletnicirea , indemanarea pe care le poti avea dupa ani de zile de lucru. Am discutat si cu președintele Ordinului chimistilor, biologilor, care s-a oferit, prin 44 de geneticieni din toata tara, sa poata contribui la aceste echipe (de testare – n.red.). Noi am si dirijat catre secretarul de stat Andrei Baciu, care se ocupa de capacitatea de testare și care îi va reloca, pe langa DSP-urile noastre, pe acesti profesionisti care vor ajuta echipele tocmai pentru aceasta testare. Numărul lor (al geneticienilor – n.red.) va creste de la 44 la 56 in urmatoarele zile”, a explicat Nelu Tătaru.

O capacitate de testare în timp real se așteaptă după sărbătorile pascale, a mai spus ministrul Sănătății.

„Avem 2.000 de teste in acest moment in asteptare. Capacitatea de testare va fi indeajuns doar cand vom ajunge cu rezultate in aceeasi zi sau in cel mult 24 de ore, acesta este dezideratul nostru. În masura in care facem 4.000 si mai avem vreo 2.000, pana la 6.000 avem o capacitate. Sunt insa din urma aceste 2.000 de teste care urmeaza sa fie facute. Sa sperăm ca saptamana viitoare, după sarbatorile pascale, in care si cei care au inceput sa lucreze vor deprinde o rutina, sa putem duce, sa avem rezultatele de la o zi la alta, in general sa avem dar sa avem in maximum 24 de ore. Se lucreaza doua ture pe zi, urmand ca si personalul, dupa capacitate și efortul pe care il depun, sa vedem daca pot. Sunt aparate care sunt suprasolicitate, tocmai prin adresabilitatea foarte mare a acelor laboratoare, dar sunt si aparate care nu prea lucreaza si atunci trebuie distribuire mai judicioasa”, a spus Nelu Tătaru, în interviul acordat, în exclusivitate la Realitatea PLUS.