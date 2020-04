Zilele trecute, polițiștii sibieni au surprins mai multe ilegalități în trafic. De “vină” a fost alcoolul consumat de șoferi.

De exemplu, sâmbătă, 18 aprilie, în jurul orei 16, în municipiul Sibiu, pe strada Turnului, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au depistat un localnic în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism deși dreptul său de a conduce autovehicule pe drumurile publice este anulat. Pe numele sibianului s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 335 aliniatul 2 din Codul Penal.

În aceeași zi, în jurul orei 18.30, pe DC 62, în comuna Rășinari, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr au oprit pentru control un ATV condus de către un localnic în vârstă de 20 de ani. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere, iar vehiculul este neînregistrat. În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat sau neînmatriculat. Cercetările continuă la nivelul Postului de Poliție Rășinari.

În prima zi de Paști, în jurul orei 22.30, în municipiul Sibiu, un șofer în vârstă de 26 de ani, din județul Ialomița, în timp ce conducea un autoturism într-o parcare de pe Bulevardul Mihai Viteazu, a acrosat două mașini parcate, continuându-și apoi deplasarea pe strada Nicolae Iorga, unde a acrosat un alt turism oprit. Conducătorul auto a fost identificat de politiștii rutieri în zonă si a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele șoferului s-a deschis un dosar de cercetare penală privind savârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

“La data de 20 aprilie a.c., în jurul orei 23, pe strada Bisericii din Cisnădioara, un tânăr în vârstă de 23 de ani, din județul Botoșani, a acroșat un stâlp din beton în timp ce efectua manevra de mers înapoi, la volanul unui autoturism. Testat alcoolscopic, polițiștii au constatat că șoferul se afla sub influența alcoolului, cu o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele botoșăneanului s-a deschis dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”, au mai explicat reprezentanții IPJ Sibiu.

Noaptea trecută, în jurul orei 3, un alt șofer a produs o tamponare în timp ce conducea sub influența alcoolului. Este vorba despre un sibian în vârstă de 31 de ani, care, în timp ce conducea un autoturism pe strada Țiglarilor din municipiul Sibiu, a pierdut controlul direcției și a acroșat un autoturism parcat. Testarea alcoolscopică a șoferului a rezultat într-o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.