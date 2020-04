Andrei Năstase, președintele Platformei DA, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, candidat pro-european la alegerile prezidențiale din Republica Moldova:

“Trebuie spus ADEVĂRUL, indiferent cât de deranjați vor fi unii sau alții. Din punct de vedere istoric și cultural, România are obligația să-și manifeste propria opțiune pentru acest an atât de dificil în Republica Moldova. Compromisul de dragul compromisului ucide, nu salvează!”

Republica Moldova se confruntă, la fel ca toate celelalte țări ale lumii, cu pandemia de coronavirus. Situația din stânga Prutului este mult mai gravă decât ceea ce-și asumă și comunică guvernul fidel lui Igor Dodon, președintele pro-rus și antioccidental care își dorește la finele acestui an încă un mandat.

În opinia lui Andrei Năstase, președintele Platformei DA, fost viceprim-ministru, ministru de interne și candidatul la președinție de care Igor Dodon se teme cel mai mult, Republica Moldova este la un pas de colaps economic, iar criza profundă care va urma pandemiei poate arunca țara într-un faliment generalizat.

Domnule Andrei Năstase, cât de gravă este situația în Republicii Moldova în acest context deosebit de complicat, mai ales că, așa cum se poate foarte ușor constata, indicatorii impactului crizei sanitare prezentați de guvernul de la Chișinău sunt îngrijorători.

Situația este foarte gravă, iar cifrele care măsoară eficiența măsurilor luate în lupta împotriva COVID-19 de Guvernul Chicu, în fapt un guvern marionetă al președintelui pro-rus Dodon, susținut de oligarhia Partidului Democrat, sunt dezastruoase.

Pandemia a fost complet scăpată de sub control, iar incompetența celor care conduc astăzi așa-zisul centru pentru situații de urgență a fost în repetate rânduri dovedită. Dacă în România, de exemplu, rata celor depistați pozitivi în urma testelor făcute se apropie de 10%, la noi această rată sare de 20%, în condițiile în care se fac zilnic mult mai puține teste decât în celelalte țări europene.

Mai grav este că nivelul de infestare în rândul personalului medical este uluitor de mare. Practic, e cel mai mare, statistic vorbind, din lume. Dar după aceste cifre seci se ascund drame, medici decedați, pacienți rămași fără ajutor rapid. Și asta pentru că sunt orașe în care mai pot veni la muncă 5 – 6 medici, restul fiind internați sau izolați la domiciliu. Nu s-au luat din start măsuri clare pentru protejarea personalului medical, iar spitalele au devenit în foarte scurt timp reale focare de infecții. Medicii nu au avut echipamente de protecție, măști, combinezoane, viziere. Iar solicitările și recomandările Platformei Demnitate și Adevăr, consultate cu partenerii noștri din România și Europa, bazate pe expertiza și experiența germană și sud-coreeană au fost ignorate, iar această trufia omoară oameni.

Deși la noi, în Republica Moldova, această pandemie a lovit un pic mai târziu decât în alte țări europene, guvernul nu a prețuit prevenția, iar astăzi, deși suntem o țară mică, numărul deceselor crește continuu. Medicii sunt speriați, nu vorbesc, iar cei care îndrăznesc sunt amenințați. Nici până în acest moment, ca să înțelegeți gravitatea situației de la noi, Guvernul nu a decis să accepte specialiști în rândul celor care astăzi formează Comisia pentru situații de urgență. Nu există în acel colectiv nici măcar un medic, un epidemiolog, un specialist. Totul este politică ocultă, de tip sovietic, lumea este manipulată în continuare, iar cifrele reale ale îmbolnăvirilor sunt tăinuite.

Guvernul respinge cu vehemență ideea consensului politic și social pe această tematică, lansată de Platforma Demnitate și Adevăr pe un model european, nu dorește să deschidă o platformă de dezbatere publică a acestui subiect și să accepte ajutorul oferit de opoziția parlamentară pro­­-europeană. Trebuie să vă spun că nu mi-am imaginat niciodată că între salvarea oamenilor de la moarte și PR politic, cei care conduc astăzi Republica Moldova și, în primul rând președintele pro-rus Dodon, vor alege propaganda, manipularea și permanenta campanie electorală. Este cu adevărat tragic ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova.

În intervențiile dumneavoastră publice ați atras atenția asupra necesității implementării unor soluții de susținere socială și economică pentru întreaga societate. Guvernul și-a asumat răspunderea pe un astfel de pachet de legi, dar s-a ajuns la Curtea Constituțională! De ce?

S-a ajuns la Curtea Constituțională pentru că prim-ministrul Chicu și Igor Dodon protejează în continuare mafia, schemele preluate de la fugarul Plahotniuc. Pentru că vor să fure în continuare de la stat, din banii oamenilor, fără nici un fel de rușine. Trebuie spus că acest Guvern ilegitim și-a asumat răspunderea pe un pachet de legi, iar parlamentarii care susțin guvernul, sfidând constituția, legile țării, nici măcar nu s-au prezentat la ședința la care trebuia discutată această asumare de răspundere, mizând, probabil, și pe controlul promis de Dodon asupra Curții Constituționale.

Dar cel mai grav, au strecurat în acest pachet de legi trei elemente care protejau la vedere mafia și oligarhia care finanțează și astăzi partea obscură și ocultă a politicii moldovenești. Ce legătură au scutirile de taxe pentru produsele duty free cu susținerea socială în vreme de pandemie? Nicio legătură. Curtea s-a pronunțat și a declarat ca fiind neconstituțional întregul pachet de legi.

Paradoxal, ca să înțelegeți că nu s-a schimbat nimic în Republica Moldova, Dodon, care astăzi reprezintă cel mai mare pericol pentru independența, suveranitatea și viitorul normal, civilizat și european al țării, l-a sunat pe președintele Curții Constituționale imediat ce aplicarea legii a fost doar suspendată. A dorit să influențeze decizia? Iată un comportament de tip sovietic, așa cum, acum câteva luni, l-a chemat la ordine pe un procuror și l-a întrebat textual de ce nu i se fac dosare lui Andrei Năstase. Am spus de curând și repet, Dodon este o caricatură fidelă a lui Brejnev, fostul dictator sovietic. Ingerințele în justiție ale acestui personaj toxic pentru Moldova sunt măsura faptului că este complet ostil democrației și statului de drept.

Platforma DA a propus încă de la debutul acestei crize sanitare, anticipând efectul devastator al acesteia asupra economiei, un pachet articulat și sustenabil de măsuri sociale și economice. Guvernul a fost interesat? Nici vorbă. Ei doreau eliminarea taxelor duty free, ei urmăreau și urmăresc și acum profitul economic și politic în favoarea unui grup restrâns de oligarhi și mafioți în detrimentul oamenilor.

Adevărul este din nou sacrificat și înlocuit de manipulare, dezinformare și fake news pe bani obscuri. Vă puteți dumneavoastră imagina ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple în Republica Moldova în condițiile în care acționar majoritar al trustului media care îl deservește pe Igor Dodon și PSRM a devenit fiul fostului procuror general al Rusiei, un domn pe nume Ciaika?

Și, ca să închei ideea în aceeași notă, vă mai spun că Dodon a contractat un credit de la Moscova cu o dobândă de 2% și cu niște clauze complet defavorabile pentru oameni și pentru țară. În mod oficial, cu acei bani urmează a fi plătite prioritar firmele rusești care vor executa comenzi în Moldova. Va fi un dezmăț uluitor, iar sume enorme vor fi folosite în scopuri electorale. Mită electorală în formă generalizată, finanțări oculte ale PSRM și ale campaniei prezidențiale care urmează, acestea vor fi noile coordonate ale lui Igor Dodon și PSRM. Mai mult, penalitățile pentru întârzieri au fost urcate la 150 de procente. Asta în timp ce Uniunea Europeană ne dă ajutoare de zeci de milioane de euro, despre care propaganda pro-Donon minte și manipulează sau, în cel mai bun caz, preferă să tacă.

Din câte ne spuneți, nu s-a schimbat aproape nimic din 2018 și până astăzi în Republica Moldova, mai puțin actorii politici, deși pe parcursul anului trecut ați fost, alături de PAS, la guvernare! De ce procesele inițiate atunci nu s-au dovedit a fi ireversibile?

S-a făcut o mare eroare politică în toamna anului trecut. Guvernarea a fost cedată într-un mod pe care acum îl evaluez ca fiind complet iresponsabil. Istoria va consemna la detaliu ce s-a întâmplat în noiembrie 2019, când prim-ministrul, printr-o decizie unilaterală, și-a asumat răspunderea pe un pachet de legi pentru reformarea unui sector al justiției, deși nimic, absolut nimic, nu recomanda această asumare care conducea la prăbușirea în totalitate a firavei noastre democrații.

Adevărul trebuie spus, indiferent cât de inconfortabil va părea unora sau altora. Despre această asumare a răspunderii eu personal, spre deosebire de alți miniștri, am avut @[email protected] să aflu cu câteva ore înainte, ambasadele partenerilor de dezvoltare nu știau nimic, discuții directe cu PD în vederea sprijinului pentru vectorul european de dezvoltare nu fuseseră inițiate, iar Igor Dodon, PSRM și Moscova au profitat din plin. Guvernul a căzut atunci când erau încă multe, foarte multe de făcut. Pentru a fi ireversibile, procesele de reformă au nevoie de timp, timp care, din păcate, nu a fost oferit de strategia prim-ministrului și a consilierilor săi.

Domnule Năstase, ați votat totuși în ședință de Guvern această asumare de răspundere în noiembrie 2019?

Da, am votat în Guvern aceasta asumare, deoarece și eu și Platforma DA am fost puși, ca de multe ori, înaintea acestui moment, în fața lucrului deja decis și făcut. Loialitatea față de dezideratul de unitate a forțelor pro-europene și naționale și față de parteneri, onoarea și onestitatea asumată ne-a obligat să acceptăm acest gest politic al premierului, care, până la urmă, s-a dovedit a fi sinucigaș și complet defavorabil poporului Republicii Moldova.

Oamenii au avut cel mai mult de pierdut. Nu noi, un politician sau un altul. Indiferent de ce fel de calcule politice sau electorale s-au făcut în acel moment, astăzi se dovedește fără echivoc că nu mai sunt valabile. Aproape tot ce începusem să construim în acea perioadă s-a năruit. Cu excepția poate a Curții Constituționale, unde Platforma DA a insistat pe propria abordare, cea a asumării prin prisma Hotărârii Parlamentului privind starea de captivitate a statului, justiția a fost băgată în buzunarul lui Dodon. Dosarele de rezonanță pentru țară, cele vizând uzurparea puterii de stat, marea corupție, delapidările și îmbogățirile ilicite ale înalților funcționari,politicieni, judecători și procurori, dublele lor identități, cele privind persecutarea opoziției, societății civile, mediei, inițiate în perioada în care eram Ministru de interne, iar în fruntea procuraturii era un Procuror General-interimar integru, asumat, astăzi sunt ținute în sertare, iar unele au fost deja încheiate ilegal cu neînceperea urmării penale, cum ar fi dosarul finanțării externe a lui Dodon și PSRM, deși dovezile sunt incontestabile.

Infractorii care au fugit de au mâncat pământul atunci când am preluat funcția de ministru de interne se întorc acum acasă și se plimbă relaxați și zâmbitori pe bulevardele Chișinăului, fiind chipurile cercetați în libertate. Sistemul oligarhic și mafiot s-a regrupat rapid după fuga lui Plahontiuc, și-a găsit un nou naș sau patron și refuză și în acest moment să ofere Moldovei șansa de a se alinia țărilor civilizate din Europa.

Moldova este un stat din ce în ce mai sărac și putred de corupt. Liderii PD, un partid declarat pro-european, sprijină complicitar guvernul PSRM cu promisiunea funcției de prim-ministru după alegerile prezidențiale, iar cei care au fost puși în primăvara anului 2019 de Plahotniuc pe listele parlamentare, mulți dintre ei captivi fiind dosarelor de corupție pe care Dodon amenință să le deschidă, girează astăzi o autocrație de tip medieval care ține Moldova în întuneric.

De ce PD nu poate lucra cu PAS sau cu Platforma DA și se înțelege atât de bine cu Dodon și PSRM? Iată o întrebare care ne preocupă și, sunt sigur, le poate interesa și pe autoritățile de la București, și pe instituțiile care au un istoric în ceea ce privește colaborarea cu guvernul Filip din era Plahotniuc. Reforma societății moldovenești a fost încheiată în momentul în care guvernarea a fost cedată în baza unor calcule electorale egoiste și complet iresponsabile. Sper din suflet că e doar ceva temporar.

Alegerile prezidențiale se apropie, sunteți unul dintre candidații care va conta în aceste alegeri. Cum evaluați viitoarea perioadă și care credeți că va fi sprijinul pe care îl poate primi un candidat pro-european din partea României sau a partenerilor de dezvoltare în competiția cu Igor Dodon, preferatul și protejatul Moscovei?

Va fi un an extrem de dificil, din toate punctele de vedere. Iar preocuparea mea majoră este că propaganda pusă la punct și finanțată corespunzător de Dodon și PSRM, cu ajutorul resurselor externe, își va face din nou treaba, la o turație fără precedent, în tăcerea asurzitoare a unor politicieni pro-europeni, care au, asemenea lui Dodon, agendă politică personală. Oamenii sunt săraci și mulți dintre ei sunt vulnerabili din punct de vedere al capacității de a se informa corect, de a înțelege singuri lucrurile fără a se lăsa manipulați de mercenarii propagandei de toate culorile, de a face diferența dintre realitate, adevăr și percepție.

Propaganda poate modela percepții, dar niciodată adevărul și realitatea. Din păcate, așa cum suntem emoționali, unii dintre noi vor pica din nou în capcana percepțiilor modelate de propagandă, inclusiv cu ajutorul unor sondaje de opinie falsificate! Această tehnică de manipulare, dezvoltată în laboratoarele războiului hibrid, a permis, aproape de fiecare dată, ca cei care se ocupă cu așa ceva să-și atingă scopurile politice și electorale.

Propaganda de origine rusă este o evidență recunoscută la nivel european, iar România nu poate să nu știe ce se întâmplă. Iată de ce mi-aș dori să vedem cel puțin din acest moment un proiect articulat de combatere a propagandei interne și externe, care să salveze Moldova din întunericul în care este și astăzi ținută.

Există în Republica Moldova o vorbă spusă oportun și de către Ambasadorul Daniel Ioniță, care măsoară foarte clar aceste realități: “Românii fac grădinițe, americanii fac drumuri, iar moldoveanul votează cu PSRM!”. Acesta este adevărul, nu altul. Mai mult decât atât, trebuie spus că încă din toamna anului trecut am relansat întregii opoziții pro-europene, inclusiv unioniștilor, invitația la o dezbatere transparență pentru identificarea unui candidat comun, apartinic, care să coaguleze dincolo de interesele partidelor, în interes național, întreaga opțiune pro-europeană. Eu și Platforma DA ne-am dorit unitate în favoarea Moldovei și a oamenilor ei, nu în beneficiul unui partid sau personaj politic. Au trecut luni de zile și niciunul dintre cei invitați la astfel de discuții nu a demonstrat că-și dorește cu adevărat așa ceva.

Interesul politic și personal a contat și de această dată, dovadă că și unii dintre noi, pro-europeni și unioniști, purtăm partea noastră de vină. Nu putem renunța la noi, la orgoliile noastre, pentru binele Moldovei. Iertată să-mi fie lipsa de modestie, dar în 2016 am făcut același demers, apoi am propus tandemul DA – candidat președinte, PAS – premier. Iar atunci când mi-a fost clar că deciziile se amână intenționat, că nu există loc pentru alternativă am cedat locul Maiei Sandu pentru a avea totuși un candidat unic împotriva lui Dodon, deși realitățile și chiar sondajele atent monitorizate de regimul oligarhic arătau altceva. Și s-a eșuat, iar poporul a trebuit să ducă povara unui mandat de președinte caracterizat prin lașitate, mașinațiuni, ipocrizie și oportunism politic. De această dată, Platforma DA, luând act de eșecul dezbaterii propuse tot de noi, și-a înaintat recent propria candidatură. Vom lupta democratic să-l dăm jos de Dodon, cu toate resursele și energiile noastre proprii.

Nu mai este cale de întoarcere, zarurile, așa cum se spune, au fost deja aruncate. Va fi un an greu, aproape sufocant, pandemia COVID-19 va face ravagii, dar știu sigur că prin responsabilitate, solidaritate și asumare vom reuși să depășim această perioadă și să luptăm cu adevărat pentru eliberarea Moldovei de sub stăpânirea socialiștilor antinaționali și a forțelor externe care-i manevrează.

Care este mesajul dumneavoastră pentru România și pentru toți partenerii de dezvoltare în ceea ce privește acest an electoral și viitorul Moldovei?

Mesaje transmitem aproape zilnic, atât eu cât și colegii mei din Platforma DA. Trebuie să știe toată lumea, atât oamenii țării, de acasă sau din diaspora, cât și frații noștri din România și toți partenerii de dezvoltare că și în acest an am decis să continuăm să spunem adevărul, indiferent cât de dur sau inconfortabil va părea pentru unii sau pentru alții.

Nu se mai poate altfel. Deciziile cu privire la viitorul Moldovei și al oamenilor săi trebuie să fie luate la Chișinău, nicăieri în alte parte. Au trecut prea mulți ani în care s-au negociat fel de fel de formule, în fel de fel de cabinete sau cancelarii, comitete sau comisii. Eu nu fur, nu mint și nu-mi bat joc de țara mea și de oamenii ei. La fel sunt și colegii mei din Platforma DA. România sau oricare dintre partenerii noștri care declară că sprijină democrația și statul de drept, au în noi un partener de nădejde, pentru că Platforma DA este un partid născut în stradă, cinstit, popular și asumat la detaliu.

Așteptarea, observarea, monitorizarea situației nu generează rezultate. Zilele și săptămânile trec, iar Dodon se întărește, în vreme ce declarațiile de susținere aproape că nu mai pot fi numărate. Am așteptări foarte mari de la frații și prietenii mei din România. Criza sanitară va trece și sper că România se va poziționa cu maximă claritate. La fel, am speranțe că Uniunea Europeană nu va renunța să sprijine democrația și reforma reală în Republica Moldova.

Nu voi uita nici o clipă că relația noastră cu Statele Unite este una corectă, productivă și prioritară. Sperăm, deci, să se urgenteze și procedura extrădării lui Plahotniuc, care durează cam mult. SUA au confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul său, a fost declarat persoană indezirabilă chiar de către Mike Pompeo, deci, trebuie grăbite procedurile de extrădare către Republica Moldova. Avem dreptul să ne judecăm călăul și imediat după ce se va ridica starea de urgența, voi solicita ambasadorului SUA la Chișinău o întrevedere pe această temă. Vom notifica și Departamentul de Stat cu privire la Plahotniuc pentru că Dodon nu o face, nu îl vrea acasă. De ce? Pentru că o singură propoziție de-a lui Plahotniuc poate arunca în aer întreaga scenă politică de la Chișinău.

Încerc să spun că este momentul ca România, UE și Statele Unite să facă mult mai mult, să-și conjuge eforturile pentru salvarea Moldovei. Altfel, oamenii vor trăi în continuare cu sentimentul că viitorul nostru a fost negociat de marile puteri și s-a decis păstrarea Moldovei într-o zonă gri, o zonă tampon între cele două mari fronturi politice ale lumii.

Personal, îmi măsor loialitatea față de poporul și țara mea, față de democrație și dreptate prin fapte nu prin vorbe atent ticluite diplomatic. Oamenii au nevoie de adevăr pentru a se elibera de teamă, de frustrări, de neputințe și angoase, iar acest adevăr trebuie spus, indiferent, repet, cât de mult va deranja pe unii sau pe alții.

Care credeți că ar fi cea mai mare eroare pe care o poate face România?

Cred că o mare eroare ar fi acceptarea compromisului toxic pentru Republica Moldova, în care Filip, fostul prim-ministru al lui Plahotniuc, să fie susținut pentru a ocupa din toamna acestui an postul de prim-ministru, așa cum Dodon deja i-ar fi promis. Așa ceva nu va fi acceptat în Moldova de oamenii buni, cinstiți, drepți și curajoși ai țării mele, iar lucrurile se vor complică într-o proporție exponențială.

Reiterez, trebuie spus ADEVĂRUL, indiferent cât de deranjați vor fi unii sau alții. România este obligată, din punct de vedere istoric și cultural, să aibă propria opțiune pentru acest an atât de dificil în Republica Moldova. Compromisul de dragul compromisului ucide, nu salvează!

Oricât de patetic le-ar suna unora sau altora, eu fac politică din dragoste de țară și din iubire față de oamenii ei, nu din convingeri meschine sau pentru că am nevoie de confirmări personale. Nu vreau să fiu președinte pentru mine și nici cu orice preț, motiv pentru care este normal să-mi doresc să ajung în această funcție pentru oameni, pentru a-i ajuta să scape de lanțurile corupției și sărăciei.

Iar rostirea adevărului va demonstra acest lucru. Nu vreau să fiu prieten cu cine trebuie, nu sunt și nu vreau să fiu dependent de entități străine doar pentru a ajunge președinte. Sunt un om liber și vreau și în continuare să fiu un partener onest, asumat și foarte responsabil. Nu sunt dator nimănui decât poporului meu, iar această deviză îmi va caracteriza campania electorală.

Moldova are nevoie de ajutorul real al României, Uniunii Europene și al Statelor Unite, are nevoie de implicarea acestora pentru sprijinirea democrației și statului de drept în Republica Moldova. Solicit și acum, așa cum am făcut de fiecare dată, acest ajutor. Și o fac public, în mod responsabil, nu pentru mine ci pentru niște oameni care nu și-au pierdut nici acum speranța unui viitor mai bun la ei acasă!