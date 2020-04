Weekendul trecut, polițiștii rutieri au constatat cinci infracțiuni la regimul circulației, în județul Sibiu.

De exemplu, vineri, 24 aprilie, în jurul orei 17, în orașul Agnita, polițiștii au oprit pentru control în trafic un ansamblu de vehicule (autoutilitară ce tracta o remorcă) condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în județul Harghita. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul conducea respectivul ansamblu de vehicule fără a deține permis de conducere corespunzător categoriei din care acesta face parte. În aceste condiții, cercetările continuă

Tot vineri, în jurul orei 19, pe strada Cibinului din Tălmaciu, polițiștii rutieri au oprit pentru control în trafic un autoturism la volanul căruia a fost identificat un localnic în vârstă de 22 de ani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că nu numai că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule dar se află și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului indicând valoarea de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. 1 cod penal.

Sâmbătă, 25 aprilie, în jurul orei 17.30, pe DN 7, în orașul Tălmaciu, polițiștii au oprit pentru control în trafic un moped, condus de un localnic. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și se află și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului indicând valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat; cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. 1 cod penal și art. 336 alin. 1 cod penal.

Duminică, 26 aprilie, în jurul orei 20, pe DN 14, în localitatea Ațel, polițiștii rutieri au oprit pentru control în trafic un autoturism. La volanul acestuia a fost identificat un bărbat în vârstă de 44 de ani, domiciliat în Moșna, care se afla sub influența băuturilor alcoolice – 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin.1 din Cod Penal.