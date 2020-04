Începând cu 1 mai, sporul de condiții periculoase și vătămătoare a fost redus cu 10% pentru angajații Primăriei Mediaș.

Hotărârea a fost aprobată în cursul zilei de miercuri, în cadrul ședinței Consiliului Local Mediaș,

“Poate mai mult ca oricând, consider că în acest moment este important să gândim și să distribuim bugetul local pentru a răspunde nevoilor create de noul coronavirus, dar și pentru a continua lucrările începute în oraș. Pe lângă măsurile pe care le-am luat încă de la începutul crizei, am considerat oportun să trimit spre aprobare un proiect ce prevede diminuarea cu 10% a sporului de condiții periculoase sau vătămătoare de muncă pentru toți angajații Primăriei Mediaș. Având în vedere că salariul meu și cel al domnișoarei viceprimar sunt stabilite la nivel central și nu prin hotărâre de consiliu local, în semn de solidaritate am decis ca și salariile noastre să fie reduse cu 10%. Nu în ultimul rând, le-am propus consilierilor locali să accepte și ei reducerea indemnizației lor cu același procent. În plus, direcțiile a căror activitate s-a diminuat semnificativ vor lua măsuri referitoare la gestionarea personalului”, a spus primarul Mediașului, Gheorghe Roman.

De asemenea, cei mai mulți dintre angajații Direcției pentru Cultură Mediaș și Clubului Sportiv Municipal vor fi în șomaj tehnic.

Potrivit lui Roman, banii economisiți vor merge către Spitalul Municipal Mediaș, Unitatea de Asistență Medico-Socială și Centrul pentru Vârstnici.