“Pentru cei care pun la indoiala inca faptul ca infectia cu COVID 19 continua, iar cifrele nu sunt in scadere.

Iata ce s-a intamplat in ultimele 4 zile:

Luni- 349 cazuri noi

Marti- 325 cazuri noi

Miercuri- 270 cazuri noi

Azi Joi- 392 cazuri noi

Pana acum din pacate am depasit 850 de decese.

Pe plan mondial pana acum s-au confirmat 3846226 de persoane si au decedat din pacate 265873 de persoane, iar pandemia este doar la inceputul ei.

De aceea solicitam in continuare oamenilor sa aiba grija, sa aiba rabdare, sa fie intelepti, si sa respecte in continuare regulile de distantare, indiferent cat de greu le este si indiferent ce pareri sau “trazneli” citim pe retelele de socializare sau ascultam in spatiul public.

Am ajuns la o faza hilara incat nu mai avem rabdare sa terminam ce am inceput cu bine, si ni se induce in continuare ideea ca nu ar mai fi nevoie de masuri si ideea ca totul este bine si ca masurile care au fost luate ar fi fost nejustificate si incorecte.

Unii chiar incearca sa convinga populatia ca boala nu ar exista si ca totul ar fi o inventie si o conspiratie, insa ma intreba daca vreunul dintre acestia se va simti pentru un moment responsabil pentru imbolnavirea sau decesul unei persoane care a luat de bune datele false si manupulative raspandite de acesta.

Eu va rog, in continuare, sa respectati regulile si sa aveti grija, indiferent ce vi se spune, pentru ca regretul vine prea tearziu si cu costuri care pot fi foarte mari!”