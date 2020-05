De ziua Europei, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care vorbește despre perioadă dificilă în care ne aflăm, dar și despre eforturile comune pe care statele membre trebuie să le facă pentru a depăși cu bine criza provocată de coronavirus.

“Tara noastra este pe deplin integrata in marea familie europeana. Romanii si-au castigat respectul Europei prin atasamentul autentic fata de valorile europene si prin sustinerea constanta pentru pastrarea nealterata a democratiei si a drepturilor civice”, transmite Klaus Iohannis, in mesajul de 9 mai.

“Criza generata de pandemia de COVID-19 a aratat cat de importanta este o abordare comuna, in spiritul unitatii si solidaritatii. In confruntarea cu aceasta provocare fara precedent, Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere. Echipe de medici si asistenti romani s-au deplasat in Italia si Republica Moldova pentru a sprijini eforturile de combatere a epidemiei. De asemenea, tara noastra este primul stat membru care gestioneaza constituirea unei rezerve strategice de echipamente medicale pentru intreaga Uniune, fiind deja livrate prin acest mecanism echipamente esentiale in zonele cele mai afectate. Totodata, Romania beneficiaza de fonduri semnificative pentru atenuarea efectelor crizei, in valoare de peste un miliard si jumatate de euro din actualul buget multianual”, spune Iohannis.

“In aceste vremuri dificile, trebuie sa fim constienti ca deciziile si actiunile noastre de acum pot influenta decisiv directia strategica a marii familii europene. Este esential sa reconfirmam, prin tot ceea ce facem, ca viziunea noastra ramane una comuna si ca, dincolo de diferentele si specificitatile noastre firesti, ne uneste vointa de a gasi impreuna solutii durabile si eficiente in beneficiul tuturor cetatenilor europeni. La multi ani, Europa! La multi ani, Romania!”, mai spune presedintele.