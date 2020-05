Premierul Ludovic Orban a ajuns astăzi pe tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, dintre Sibiu și Boița, pentru a vedea cum decurg lucrările. Acesta a fost însoțit de Lucian Bode, ministrul Transporturilor, și Raluca Turcan, vicepremierul României.

“Anul 2020 va fi anul Autostrăzii Sibiu – Pitești. După ce am reușit să începem lucrările la tronsonul 1, Sibiu – Boița, luni am semnat contractul pentru proiectare și execuție Secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești. La sfârșitul acestei luni, în maxim 20 de zile, cred că vom fi în măsură să anunțăm câștigătorul și, fără contestații, să semnăm contractul până la sfârșitul lunii iunie și pentru tronsonul 4, Tigveni – Curtea de Argeș. În ceea ce privește tronsonul 3, avem toate datele și analizele (…) pentru a putea scoate la licitație și tronsonul 3. Avem în analiză o serie de studii geo pe care le realizăm pe tronsonul 2, astfel încât, până la finalul acestui an, să putem să scoatem la licitație și să semnăm contractul de execuție și pentru tronsonul 2. Așadar, din acest punct de vedere suntem în linie dreaptă. După ani și ani de așteptări, iată, am început lucrările”, a declarat Bode.

Acesta a mai adăugat că, din punctul de vedere al finanțării, lucrările stau foarte bine. „Avem 6,4 miliarde de lei alocați prin bugetul de stat pentru 2020, titlul 53, fonduri europene. Așadar, nu avem nicio problemă să finanțăm toate loturile de autostradă aflate în execuție în acest moment. Vorbesc de 164 de kilometri de autostradă și drumuri expres”, a conchis ministrul Transporturilor.

Ludovic Orban, premierul României, a precizat că, în urmă cu 12 ani, a fost pe șoseaua de centură a Sibiului, unde lucrările erau blocate.