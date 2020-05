Premierul Ludovic Orban a participat la o sedinta de urgenta organizata la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Premierul a anunţat convocarea unei şedinţe de Guvern luni dimineaţa, pentru derularea procedurilor de instituire a stării de alertă.

“Am luat decizia de convoca Comitetul Naţional pentru Situtaţii de Urgenţă (luni – n.r.) la 7,30 dimineaţa şi de a convoca şedinţa de Guvern la ora 8. Şedinţa CNSU şi şedinţa de Guvern sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite în Legea 55 pentru instituirea procedurii stării de alertă în baza legii”, a anunţat Orban, duminică seară, la finalul unei şedinţe de lucru organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Declaratii Ludovic Orban:

“Hotararea de Guvern este actul normativ prin care am decis sa instituim starea de alerta o data cu intrarea in vigoare a legii. Si pe cele 3 zile in care nu a fost in vigoare legea, in baza ordonantei 21 am instituit starea de urgenta. Decizia a fost sa instituim starea de alerta prin hotarare de guvern prin prevederile legale stabilite de Parlament.

Hotararea de Guvern va cuprinde planul de masuri cu cele 3 anexe si odata cu adoptarea hotararii ramanem in stare de alerta in care avem la dispozitie toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii.

Maine voi convoca dupa audierea mea de la Parlament toate institutiile care au abilitarea legala de a impune masurile pentru respectarea regulilor din cadrul starii de alerta. Toate institutiile de control implicate vor fi pe teren si vor impune aplicarea legii. Vom apela la toate parghiile pe care le avem la dispozitie pentru a ne asigura ca institutiile publice, cetatenii, respecta regulile impuse si vom lua toate masurile pentru a apara sanatatea oamenilor.

Avem toate prevederile necesare pentru a utiliza toate instrumentele legale pentru respectarea masurilor luate in starea de alerta.

Vom mentine terasele inchise.

Am facut o analiza si am dispus o serie de masuri pentru fluidizarea traficului la granita. Fata de ritmul normal care era de 3000 de persoane, a existat un val. A fost un val, am dispus toate masurile care se impun, cresterea numarului de posturi, asigurarea masurilor care sunt necesare pentru a pastra distanta fizica in asteptarea care va exista in continuare daca se mentine acest flux uman. Peste 1200 de persoane au venit pietoni, nu au utilizat mijloace de transport personale, alte mijloace de transport, probabil firme, care i-au lasat si la 4-5 km de granita.

Situatia e gestionata prin toate masurile pe care le-am impus pentru fluidizarea traficului.

Indemnul meu e ca oamenii sa respecte aceste reguli de distanta fizica si toate celelalte reguli care sunt stabilite, sa nu interactioneze cu alte persoane”, a declarat Ludovic Orban.

UPDATE ORA 17:15 – Ludovic Orban a ajuns la sediul MAI pentru o sedinta de urgenta. El a fost intampinata de ministrul Vela.

Potrivit acelorasi surse, masura va fi formalizata intr-o sedinta de Guvern care urmeaza sa aiba loc maine.

La intalnire vor fi prezenti ministrii de resort, iar discutiile se vor centra pe scenariile pe care Guvernul le ia in calcul ca urmare a crizei provocate de epidemia de coronavirus, cu atât mai mult, cu cât mâine urmează să fie dată și o Hotărâre de Guvern pentru instituirea stării de alertă.

„La ora 24:00 intră în funcțiune acea lege care a trecut și prin Parlament, urmând ca noi să luăm Hotărârea de Guvern privind starea de alertă, cu toate regulile și măsurile”, a afirmat, astăzi, la un post TV, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

De altfel, mâine va începe o săptămână de foc în politica românească. Premierul Ludovic Orban este așteptat în Parlament pentru a da explicaţii cu privire la măsurile luate în timpul pandemiei de coronavirus.

Tot mâine, intră in vigoare şi legea care reglementează starea de alertă, iar regulile se schimbă: autoritățile vor putea să dea amenzi românilor care nu respectă condițiile puse de autorități.

