Peter Stein, Thomas Ostermeier, Luk Perceval, Sasha Waltz, Declan Donnellan, Akram Khan, Emmanuel Demarcy-Mota, Peter Sellars, Silviu Purcărete, Kazuyoshi Kushida, Hideki Noda, Jo Kanamori, Guo Xiaonan, Milo Rau, Lev Dodin, Pippo Delbono, Jan Lauwers, Michèle Noiret, María Pag, Sidi Larbi Cherkaoui, Gigi Căciuleanu, Krzysztof Warlikowski, Eimuntas Nekrošius, Rami Be’er, Amir Kolben și Angela Gheorghiu sunt doar câțiva dintre marii creatori ai scenei internaționale prezenți cu spectacole și evenimente în cadrul primei ediții digitale a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care va debuta vineri, 12 iunie 2020, în cea mai mare sală de spectacole în care publicul s-a întâlnit până acum: online-ul.

Cu peste 14.400 de minute de spectacole difuzate online, pe site-ul www.sibfest.ro/fits-online, FITS promite să ofere și anul acesta publicului zece zile cu unele dintre cele mai bune spectacole de teatru, dans, muzică, operă, outdoor, din toate timpurile, dintre care amintim aici o mică parte: „Adriana Lecouvreur”, dirijor Mark Elder, regia David McVicar (spectacol) & François Roussillon (film) – The Royal Opera House, 12 iunie, ora 17:30; „Frați și Surori”, regia Lev Dodin (teatru) – Maly Drama Theatre, partea I – 12 iunie, ora 20:00; partea II – 13 iunie, ora 20:00; „După Bătălie”, regia Pippo Delbono (teatru), Emilia Romagna Teatro Fondazione – Pippo Delbono Company – 12 iunie, ora 12:00; „Memorandum”, coregrafia Amir Kolben (dans) – Kolben Dance Company, 12 iunie, ora 14:00 „Körper”, coregrafia Sasha Waltz (dans) – Sasha Waltz & Guests, 13 iunie, ora 19:00; „If At All”, coregrafia Rami Be’er (dans) – Kibbutz Contemporary Dance Company – 21 iunie, ora 18:05. Programul complet al ediției poate fi consultat pe site-ul #FITSonline, dar și pe pagina de Facebook.

În FITS online, diminețile sunt ale copiilor

De la ora 9:30, în fiecare dimineață, actorul Marian Râlea, cel care a cucerit și fascinat generații întregi cu emisiunile sale pentru copii difuzate de televiziunea publică TVR, aduce la FITS online zece povești magice pentru cei mici, în cadrul celei mai noi secțiuni a festivalului „FITS for KIDS”: „Bivolul și iepurașul” (12 iunie), „De ce este blândă oița” (13 iunie), „Steaua plângătoare” (14 iunie), „Trei fete sfinte” (15 iunie), „Gaița și turturica” (16 iunie), „Cei doi feciori de împărat” (17 iunie), „Lupul pârcălab”, de Petre Ispirescu (18 iunie), „Un om tare bogat” (19 iunie), „Ogarul și iepurele” (20 iunie), „Vrabia și stejărelul” (21 iunie).

Peste 100 de companii artistice participă la Bursa de Spectacole de la Sibiu

Bursa de Spectacole de la Sibiu singurul eveniment de acest gen din România aduce an de an, în timpul FITS, împreună profesioniști din domeniul artelor spectacolului, managementului cultural, producției de spectacole și impresariatului artistic, oferind, prin deschiderea

internațională pe care o are, contextul prezentării și promovării proiectelor artistice, al creării de conexiuni și parteneriate în artele spectacolului. Anul acesta, în perioada 15 – 17 iunie 2020, vor participa online, la eveniment, peste 100 de companii artistice și profesioniști ai artelor spectacolului din toată lumea. “Festivalurile și criza artelor spectacolului”, “Festivaluri în dialog” și “Dezvoltarea comunității prin cultură” sunt câteva dintre temele care vor fi cuprinse în Bursa de Spectacole. Printre invitații ediției din acest an ai evenimentului, amintim: David Baile (ISPA – International Society for the Performing Arts), Gilles Doré (CINARS), Julie-Anne Richard & Nadia Guérette (Bourse RIDEAU), Yingqi Tang (ChinaSPAF), Yan Pan (China Association of Performing Arts), Faisal Kiwewa (DOADOA – East African Performing Arts Market), Andy Beecroft (Adelaide Fringe – Honey Pot), Mike Ribalta (FiraTàrrega), Geir Lindahl (Performing Arts Hub Norway), Dieter Jaenicke (Internationale tanzmesse nrw!), Tisa Ho (Hong Kong Arts Festival), Alicia Adams (John Kennedy Center for Performing Arts), Jens Frimann Hansen (Passage Festival), Maja Mitić & Brnislava Jovanović (International Nisville Jazz Theater Festival), Eyal Sher (Israel Festival), Maria Revyakina (Golden Mask), Anthony Sargent.

20 de spectacole lectură în programul #FITSonline

Un „best of” al celor mai apreciate evenimente găzduite de secțiunea „Spectacole lectură Virgil Flonda” din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu va fi difuzat online, în cadrul ediției din acest an a festivalului, în parteneriat cu Teatrul Național Radiofonic pe platforma eteatru.ro și pe site-ul #FITSonline Emisiunile, promovate sub titlul „Thaliafest” arhivează, sub forma „imaginilor sonore”, fragmente din textele dramatice propuse de FITS și interpretate de actori ai Teatrului Naţional „Radu Stanca”, precum şi de studenţii Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Emisiunile sunt realizate de o echipă a Teatrului Național Radiofonic (redactor Irina Soare, regia muzicală Patricia Prundea), condusă de regizorul artistic Mihai Lungeanu.

Ediția specială online a Festivalului Internațioal de Teatru de la Sibiu este organizată de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, sub sub Înaltul Patronaj al Președinției României. Primăria Municipiului Sibiu este principalul finanțator al evenimentului.