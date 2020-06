O familie din Sibiu, infectată cu COVID-19, are nevoie de tratament cu plasmă. Pe rețelele de socializare, rugămintea celor șapte membri ai familiei a fost distribuită în număr mare, pentru ca donatorii de 01, RH pozitiv să îi poată ajuta.

Familia a mai fost infectată cu coronavirus, dar se pare că virusul a revenit.

“Bună ziua. Îndrăznesc pentru că disperarea e mare! Suntem șapte persoane dintr-o familie internați cu Covid la Sibiu. Am fost toți bine, am regresat pe rând. Soțul meu e bine, posibil astăzi să fie externat. Eu am răspuns bine tratamentului, iar copiii noștri de patru și aproape opt ani sunt bine și ei. Tatăl meu de 65 de ani diabetic, pe insulină și hipertensiv, are progrese mici, dar sunt. Sora mea, cu boli autoimune după o săptămână de bine, regresează:(… iar soțul ei, de 42 de ani, fără alte probleme, e de ieri la Terapie Intensivă. Nu e intubat, dar aici pe secție oxigenul nu îi mai ajungea 😔 Suntem internați la Sibiu și aici e posibil tratamentul cu plasmă. Nu sunt donatori, grupa lui e 01, rh pozitiv. Tot ce știm e că donatorul trebuie să fi trecut prin boală de patru-șase săptămânp, ca numărul anticorpilor să fie maximum. Plasms poate să vina la el de la orice centru din țară. Numele lui este Voina Radu Ioan, Sibiu”, se arată pe pagina de Facebook a Covidplasma.ro.