Prin proiectul ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in satele apartinatoare Orasului Saliste prin proiecte integrate” in acest oras din zona Marginimii Sibiului se atrag fonduri europene nerambursabile in vederea finantarii unor obiective ce se regasesc mentionate in cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare, unde sunt prevazute investitii in sistemul educational, in infrastructura cultural-recreativa si pentru imbunatatirea spatiilor publice urbane.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii vietii populatiei din satele Mag si Sacel, apartinatoare acestui oras. Contractul de finantare pentru aceasta noua initiativa locala are o valoare totala de peste 5 milioane lei, din care peste 4,7 milioane lei sunt fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operational Regional REGIO 2014-2020.

Investitiile vor fi sustinute prin Prioritatea de Investitii 13.1 ce vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, prin Axa Prioritara 13 a Programului Operational Regional 2014-2020 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii. Se raspunde astfel obiectivului privind oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Lucrarile se vor finaliza peste doi ani si jumatate, la sfarsitul verii anului 2023.

Cererea de finantare cu titlul ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in satele apartinatoare Orasului Saliste prin proiecte integrate” are ca obiective imbunatatirea ofertei educationale si cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu in cadrul Scolii Gimnaziale Sacel, precum si asigurarea unor facilitati sportive si recreationale de mici dimensiuni, ce nu sunt situate in parcuri, respectiv amenajarea unui loc de joaca multifunctional in satul Mag – apartinator orasului Saliste. Bugetul total al proiectului este de 5.149.802,01 lei, din care 4,700,341.54 lei (putin peste 1 milion euro) sunt sume nerambursabile alocate prin program, diferent fiind reprezentata de contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile si neeligibile.

”In urma cu doi ani am contractat primul proiect important pentru comunitatea din Saliste, cel de imbunatatire a eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din oras, o investitie in valoare totala de 2,4 milioane lei. In aceasta urbe, care reprezinta poarta pe care turistii pot ajunge in Marginimea Sibiului, a mai fost derulat, in urma cu zece ani, un alt proiect REGIO, pentru cresterea calitatii serviciilor medico-sociale, prin extinderea sediului Unitatii de asistenta specifica din Saliste, un proiect al Consiliului Judetean Sibiu, in valoare totala de aproape 800.000 euro, finalizat cu succes. Sute de persoane se bucura deja de serviciile sociale ale acestui centru care, cu fonduri europene aproape si-a triplat suprafata, in timp ce proiectul pentru Clubul Sportiv este in faza de finalizare. De aceasta data se transmite un nou semnal pozitiv pentru cetatenii din satele apartinatoare orasului, pentru ca se atrag fonduri europene in domeniul invatamantului, inclusiv pentru eficientizarea consumurilor de energie la scoala din Sacel unde sunt 100 de copii, precum si pentru crearea de spatii de recreere in satul Mag, unde acest gen de investitii destinate tinerilor si varstnicilor deopotriva, nu s-au facut niciodata. Prin Axa Prioritara 13 noi finantam in acest moment 13 proiecte, a caror valoare totala este peste 235 milioane lei, menite sa duca la imbunatatirea calitatii vietii oamenilor din orasele mici si mijlocii ale Regiunii Centru, prin oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale adiacente”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Prin acest proiect se va moderniza complet scoala din Sacel si va fi creat un spatiu de recreere in satul Mag, lucrari ce vor fi realizate in folosul celor peste 1000 de localnici, precum si pentru turisti.

In cazul scolii, investitiile preconizate se refera la infrastructura si suprastructura corpului de cladire existent, dar si la extinderea acestuia, precum si echiparea si dotarea cladirii rezultate. Corpul de cladire creat prin extinderea actualei cladiri va include spatii pentru realizarea unui Centru documentare si informare (o Mediateca), o noua biblioteca, spatii tehnice, grupuri sanitare pentru persoane cu nevoi speciale, precum si un spatiu multifunctional, potrivit inclusiv pentru activitati sportive. In urma realizarii investitiei corpul de cladire al Scolii din Sacel se extinde de la 443mp la peste 930mp, iar spatiile verzi ajung la suprafata de peste 580 mp. In ceea ce priveste locul de joaca din localitatea Mag, aici se vor amenaja pe o suprafata de peste 1100mp, un teren de handbal sau minifotbal, un ansamblu de joaca multifunctional, cu tobogane si groapa cu nisip, un loc pentru fitness, precum si spatii pentru sah si tenis de masa. Locul de joaca va fi imprejmuit cu un gardulet din lemn, pentru protectia celor mici si a parintilor acestora.

