In municipiul Medias din Sibiu se vor realiza doua importante investitii, pe doua axe specifice ale Programului Operational Regional REGIO 2014-2020, ca urmare a semnarii contractelor de finantare pentru ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Medias” (CSEI Medias, ce apartine de Consiliul Judetean Sibiu) si ”Reabilitare/modernizare Scoala Gimnaziala Ighisu Nou”.

Valoarea totala cumulata a celor doua cereri de finantare contractate de ADR Centru, care gestioneaza Programul REGIO in regiunea noastra, este de aproape doua milioane euro. Contractul pentru CSEI Medias este incheiat in cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului, care prevede cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, iar cel pentru Scoala din Ighisu Nou este incheiat in cadrul Axei Prioritare 9.1, care sprijina dezvoltarea plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC). Important este faptul ca ambele investitii sunt realizate pentru copiii care au probleme de integrare sociala, sau provin din medii defavorizate.

Detalii Program de finantare si buget proiecte:

Cererea de finantare pentru realizarea de investitii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (CSEI) din Medias a fost pregatita de Consiliul Judetean Sibiu, autoritatea tutelara a Centrului, cu scopul de a imbunatati conditiile de invatamant ale celor 111 de copii si tineri care studiaza aici, in vederea cresterii numarului acestora pana la 176 (din care 89 fete si 87 baieti). Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu tematica Axei Prioritare 10 a Programului REGIO 2014-2020, care sustine dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, prin investitiile in educatie si formare, inclusiv profesionala. Se spera ca astfel tinerii vor dobandi competente noi si vor fi interesati de procesul de invatare pe tot parcursul vietii, iar asa va creste gradul de participare la educatie al tuturor celor care au probleme cu integrarea sociala, in special a copiilor cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului de invatamant. Concret, prin acest proiect se vor reabilita, moderniza si dota doua dintre cele trei cladiri al centrului ce functioneaza pe strada Piscului din Medias, respectiv la cladirea in care functioneaza scoala speciala si la cladirea in care se desfasoara activitatile didactice si profilactice sportive. Valoarea totala a proiectului coordonat de CJ Sibiu este de 4,897,058.10 lei, din care 4,799,116.91 lei (98% din valoarea cheltuielilor eligibile, peste un milion euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO, diferenta constand in contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile si neeligibile. Termenul de finalizare a investitiilor este estimat la finalul anului 2022.

Pe de alta parte, cererea de finantare pentru modernizarea Scolii din localitatea Ighisu Nou, care apartine de municipiul Medias a fost pregatita de edili pentru a creste calitatea infrastructurii de educatie primara si gimnaziala de care beneficiaza 137 de elevi din mediul rural. Grupul tinta vizat de acest proiect este reprezentat de toti locuitorii din Zona Urbana Marginalizata Ighisu Nou, unde mai mult de jumatate din locuitori sunt de etnie roma. Lucrarile propuse se vor derula pana in luna februarie 2023 la unitatea scolara constituita din 3 corpuri de cladire. Valoarea totala a proiectului este de 3.897.698,26 lei, din care 2.793.740,77 lei (tot 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, aproximativ 588.000 euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO: In acest caz, diferenta mai mare din cele doua sume consta in contributia mai mare a beneficiarului – Primaria municipiului Medias – la cheltuielile eligibile si neeligibile din cadrul proiectului.

Opinia decidentilor privind importanta proiectelor:

”Pentru aceasta perioada de programare a fondurilor europene, noi, Consiliul Judetean Sibiu, ne-am concentrat atentia pe dezvoltarea infrastructurii. In cadrul programului REGIO am pregatit proiecte de reabilitare a drumurilor judetene, in valoare totala de peste 325 milioane lei, dar si pentru investitii in domeniul medical si socio-paliativ, in valoare de peste 42 milioane lei, la care se adauga proiectele de crestere a calitatii in domeniul invatamantului. Sustinem investitiile de modernizare a Centrului de Educatie de la Medias, pentru care vom asigura inclusiv dotari importante, cu mobilier scolar, tehnica de calcul si echipamente IT, materiale educationale interactive si jocuri. Speram ca astfel vom face mult mai atractiv invatamantul pentru elevii cu nevoi specifice din zona de nord a judetului”, a declarat doamna Daniela Cimpean, presedinte CJ Sibiu.

”Prin pregatirea acestui proiect ne-am dorit sa asiguram cele mai bune conditii pentru desfasurarea fizica, in clase, a cursurilor de la Scoala din aceasta zona, unde sunt multi cetateni care traiesc in conditii oarecum marginalizate. Trebuie sa cream facilitati pentru accesul la educatie, astfel vom deveni si mai incluzivi, iar oamenii de aici, din Ighisu Nou, nu se vor simti dati la o parte din viata comunitatii. Nu demult am semnat si contractul pentru imbunatatirea conditiilor urbane in zona centrala a orasului, iar impreuna cu contractul pentru modernizarea sistemului de transport, vom folosi aproape 20 milioane euro, din care cea mai mare parte din fonduri europene, pentru dezvoltare locala. Aceste investitii vor deschide calea pentru atragerea de investitori si pentru modernizarea urbei noastre, atat in centru, cat si in cartiere, iar intre acestea vom beneficia de un sistem modern de transport, astfel incat sa demonstram oamenilor ca resursele publice pot fi folosite chibzuit, pentru folosul public”, a declarat domnul Gheorghe Roman, primarul municipiului Medias.

Investitiile in infrastructura educationala locala, contribuie la dezvoltare inclusiv pe plan regional si trebuie sa duca la reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste imbunatatirea cunostintelor si aptitudinilor tinerilor din zona, la fel cum trebuie sa promoveze incluziunea sociala, prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale si de educatie.

”Vorbim aici de doua investitii semnificative pentru comunitatea din Medias, in infrastructura de invatamant destinata persoanelor cu nevoi speciale. CSEI Medias este important la nivel local si contribuie la dezvoltarea si integrarea unor tineri in societate, punandu-si amprenta pe evolutia ulterioara a acestora, ceea ce are efecte pozitive asupra comunitatii in general. De rezultatele proiectului vor beneficia si familiile copiilor, care vor sti ca in acest Centru se vor oferi servicii de educatie performante si consiliere optima, deoarece va fi amenajat cu spatii potrivite pentru fiecare specialitate, o posibilitate de recuperare si integrare mult mai eficienta, ce va fi completata de relatiile interumane. Pe de alta parte, reabilitarea scolii din Ighisu Nou este primul proiect contractat in Regiunea noastra pe Axa prioritara privind dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii. Speram ca, prin acest instrument, administratia publica de la nivel local sa beneficieze de o imbunatatire a experientei de a pregati proiecte prin care sa integreze comunitatile marginalizate in viata publica si sa ofere sprijin real tuturor persoanelor ce au nevoie de asistenta. Aceste investitii, corelate cu toate proiectele vor dovedi oamenilor ca ne preocupam cu toti sa atragem cele mai bune surse care duc la cresterea calitatii vietii, chiar si la periferia unor centre urbane”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Sursa: Realitatea de Sibiu