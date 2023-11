Ajuns la finalul turneului său de 10 zile în Africa, primul făcut de un președinte român în ultimii 30 de ani pe acest continent, Klaus Iohannis a susținut, joi, că prin aceste vizite, a „reluat ceea ce aproape se pierduse, o relație extrem de valoroasă între România și partenerii africani”. El a răspuns astfel întrebat despre percepția că acest turneu, în care a mers alături de Carmen Iohannis, a fost, de fapt, o vacanță exotică și foarte costisitoare.

Joi, în ultima zi a turneul său din Africa, Klaus Iohannis și soția sa au fost primiți de președintele Senegalului, Macky Sall, la Palatul Prezidențial. Cei doi președinți au susținut declarații de presă comune, iar Klaus Iohannis a fost întrebat de un jurnalist despre percepția că acest turneu a fost o vacanță exotică și foarte costisitoare, el fiind rugat să explice publicului român ce beneficii aduce României relansarea relațiilor cu aceste țări.

„Relațiile dintre Europa și Africa sunt vechi de secole. Aceste relații s-au schimbat în timp, au devenit relații de un tip nou și, în ultimele decenii, întreaga lume și-a dat seama de oportunitățile care se găsesc în colaborarea cu Africa și de șansele pe care le avem printr-o astfel de colaborare. Aceste colaborări au fost intensificate, diversificate, din partea Uniunii Europene, din partea altor actori și, încet-încet, în Europa ne-am dat seama că aici, în Africa, avem oportunități foarte bune pentru a dezvolta relația noastră.

Aceste oportunități nu se referă doar la partea economică, chit că aceasta este foarte importantă. Se referă, în același fel, la proceduri diplomatice, putem împreună să intervenim pentru a păstra pacea sau pentru a readuce pacea. Avem șanse foarte bune, și s-a văzut chiar și în ultimele săptămâni, să colaborăm în planul Națiunilor Unite. Chiar în această după-amiază va fi inaugurat un nou sediu al Națiunilor Unite aici, în Dakar.

Pentru România, această relație are un specific foarte aparte. Deja acum câteva decenii, și domnul președinte a menționat, în România ne-am dat seama de valoarea deosebită a relației cu state africane și am oferit burse, am avut relații economice importante”, a declarat Klaus Iohannis.