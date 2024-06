„Dacă se vrea altceva trebuie schimbat în legislaţia şi cred că este prea târziu.”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că alegerile prezidențiale din acest an pot fi ținute în septembrie, octombrie sau noiembrie, iar dacă se dorește mutarea datei trebuie schimbată legislația.

„În ce priveşte alegerile prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ele pot avea loc în septembrie sau în octombrie sau noiembrie atât. Dacă se vrea altceva trebuie schimbat în legislaţia şi cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, ceea ce contează este opinia românilor. Este important pentru mine să subliniez că preşedintele României trebuie să fie ales de români şi nu de partide. De aceea avem vot direct şi de aceea cred că este important ca românii să se informeze şi să se intereseze, indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare la birou sau în orice altă parte”, a afirmat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, după întâlnirea cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella.

„Știm că pentru români miza este alegerea preşedintelui”

El a spus că este clar că, pentru următorii cinci ani, aceste alegeri sunt cele mai importante.

„Se discută mult în jurul a câtă putere are sau nu are preşedintele. Eu pot să vă spun că are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidenţiale miza principală a alegerilor din acest an. La fel de importante sunt şi parlamentarele, şi localele şi europarlamentarele, dar ştim că pentru români miza este alegerea preşedintelui şi cred că este bine aşa. De aceea nu vreau să spun când să aibă loc sau cine ar trebui să candideze. Asta se stabileşte de partide”, a mai spus președintele.

El a adăugat că „românii trebuie să conştientizeze importanţa acestor alegeri pentru România şi să meargă la vot”.

„Asta mă preocupă pe mine cel mai mult”, a afirmat preşedintele Iohannis.