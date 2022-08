Jurnaliștii Iosefina Pascal și Dan Ionescu au comentat, duminică seara, la Culisele Statului Paralel, noile dezvăluiri despre mafia din jurul baronului de Ilfov – Hubert Thuma.

„Vreau să aduc aminte împrumuturile uriașe pe care le-a făcut de la o persoană fizică. Se pare că are mai multe în comun cu un anumit prieten cu care se laudă în popor. Aș vrea să atrag atenția oamenilor că nu doar serviciile pot avea firme, aparent, și procurorii se ocupă cu firme. Mi se pare foarte grav, lăsând dosarul în sine, condamnarea”, a precizat jurnalista Iosefina Pascal.

„Este o dovadă mică a ceea ce fac politicienii. Asta se întâmplă în toată țara, în toate partidele la putere. Mai grav este că aflăm că magistrați care se plâng că nu pot face afaceri și că ei de aia au pensiile speciale… cine știe câte alte cazuri mai sunt”, a explicat și jurnalistul Dan Ionescu.

Amintim că Mihai Betelie, procurer-șef la Sectorul 4 din Capitală, și-a făut o firmă de deșeuri și i-a cerut lui Hubert Thuma să identifice un spațiu pentru depozitarea deșeurilor și să îi faciliteze intrarea la un primar din Ilfov la care să ajungă donate niște utilaje de un prieten de-al său, pe care, ulterior, să le preia firma acestuia. Hubert Thuma susține că nu a știut și că și-a dorit doar să ajute Primăria, numai că, în discuțiile cu Mihai Betelie, se știa că acele utilaje nu vor tranzita Primăria decât o singură zi, urmând să ajungă la firma lui Mihai Betelie.

„Din aceste convorbiri rezultă fără echivoc intreaga activitate infractionala, respectiv termenii intelegerii (utilajele apartineau scriptic primăriei Ciolpani, însă faptic ele erau destinate inculpatului B.), implicarea ambilor inculpati, in calitate de instigator, respectiv autor in exercitarea influentei asupra primarului acestei localitati pentru obţinerea folosului necuvenit in favoarea inculpatului B., dar şi iritarea acestuia din urmă din cauza tergiversării atingerii scopului propus. Totodată, aceste convorbiri telefonice, necontestate de inculpati, infirmă sustinerile făcute de aceştia in apărare, potrivit cărora ei au actionat cu bună-credinţă, animați exclusiv de dorinta preluării de către o primărie mai săracă, cum era cea din Ciolpani, a unor utilaje casate”, se arată în Decizia nr.24/2014.