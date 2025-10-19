Prim-vicepreședinte AUR, Marius Lulea, îi cere demisia lui Ilie Bolojan, după explozia devastatoare din Capitală. Într-o intervenție, în direct, la Realitatea PLUS, Marius Lulea a afirmat că, dacă premierul ar avea onoare, ar pleca de la Guvern în urma tragediei. De altfel, prim-vicepreședintele suveraniștilor este de părere că politicienii de la putere rămân indiferenți în fața catastrofelor.

”Domnul Ilie Bolojan nu are onoare. Onoarea de a-și prezenta demisia pentru că vorbim despre o vină sistemică. Sigur, văd la unele televiziuni cum se duc lucrurile într-o chestiune pur tehnică, însă aici este vorba de niște catastrofe care se întâmplă în mod constant.

Acum o săptămână vorbeam de cei 7-8 copii care au murit la un spital din Iași, din neglijență. Acum un an vorbeam despre podul de la Luțca, care s-a prăbușit. S-a prăbușit în România un pod și nimeni nu a reacționat.

Deci, eu cred că pur și simplu acest popor român are nevoie de o catastrofă ca să se trezească. Este inadmisibil! Vorbim despre ruperea unor relații interumane, nu ne mai pasă de cel de lângă, nu ne mai facem treaba. Cineva nu și-a făcut treaba.

Sigur, te uiți în sus și te întrebi ce face împăratul. Împăratul nu își face treaba, împăratul este dement. Te uiți puțin mai jos, ce face următorul pe listă? Nu face nimic! Duce România în prăpastie, nu își face treaba și întotdeauna toate aceste lucruri se transmit la nivel cultural în toată țara”, a declarat Marius Lulea.

Sursa: Realitatea din AUR