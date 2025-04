Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că România urmează să primească un nou sistem PATRIOT, achiziția fiind contractată și fiind efectuată și plata în acest sens.

Fiind întrebat dacă România va finaliza achiziţia unui nou sistem PATRIOT din SUA în locul celui pe care ţara noastră l-a donat Ucrainei, în condiţiile schimbării Administraţiei de la Casa Albă şi poziţiei exprimate de partea americană cu privire la ajutorul acordat Ucrainei, prim-ministrul a răspus:

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Culmea, ne vine un model nou!”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Ministrul Apărăii, Angel Tîlvar, preciza în luna ianuarie că urmează semnarea unui contract privind sistemul PATRIOT, fiind înlocuit cel pe care România l-a cedat Ucrainei.

„Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT, care erau în program. În plus faţă de aceste trei sisteme, în ceea ce priveşte acest sistem pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane… deja, parteneri din trei state membre NATO au contribuit din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul şi probabil TVA pentru acest echipament”, spunea ministrul.