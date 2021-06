Marius Constantin Măldărășanu este noul antrenor principal al A.F.C.Hermannstadt! Fostul internațional în vârstă de 46 de ani a fost numit, ieri, oficial la cârma echipei din Sibiu și are ca obiectiv principal trasat revenirea în Liga 1.

Ca jucător, Marius Măldărășanu a strâns 8 selecții în echipa națională a României, a evoluat ca mijlocaș ofensiv pentru echipe ca Rapid București, Petrolul Ploiești, Besiktas Istanbul și F.C.Brașov și are în palmares două Cupe ale României și două Super Cupe câștigate cu Rapid București. Marius Măldărășanu deține licența UEFA Pro, iar în trecut a fost antrenor principal la ASTRA Giurgiu și Metaloglobus București.

,,Oferta a venit din partea lui Dani Coman, iar acest lucru a contat foarte mult pentru mine. La fel de mult am ținut cont și de proiectul la care s-au gândit cei de aici, fiind unul propice pentru antrenorii care își doresc să facă performanță. Voi aborda această provocare cu încredere și cu o dorință foarte mare de a reuși. Vreau să îi felicit pe cei de aici pentru modul în care s-au reorganizat. Noi, ca și staff, lucrăm împreună cu conducerea ca să facem un lot competitiv. Ușor, ușor vom regla totul. Nu există în discuție decât un singur obiectiv, adică promovarea. Nu aș fi venit pentru altceva. Sunt un antrenor tânăr, îmi doresc provocări. Am refuzat în timp alte propuneri, fiindcă am vrut să-mi iau licența PRO. Nu am vrut să sar etapele. Am început la Liga a III-a și am învățat, m-am adaptat. Mi se pare normal ca orice antrenor să cunoască mai multe sisteme de joc. Mulți antrenori fug de jucători cu personalitate. Aici totul ține de pedagogie, iar noi asta trebuie să învățăm. Experiența te face să înveți. Am lucrat și cu jucători tineri și cu jucători capricioși, nu asta este o problemă. Am fost fotbalist și știu foarte bine cum stau lucrurile. Sunt lucruri pe care trebuie să le gestionăm. Am spus din start DA ofertei de la FCH, fiindcă obiectivul echipei noastre este promovarea.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

Marius Măldărășanu vine la FCH alături de antrenorul secund Laurențiu Costache, iar în zilele următoare li se va alătura un preparator fizic. De asemenea, stafful va fi completat (ca și până acum) de sibianul Florin Berța, care va rămâne în funcția de antrenor cu portarii. Reunirea lotului FCH este programată pentru 22.06.2021.

