Luni, 2 August, în curtea spitalului Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (SCJU-CN), a avut loc concertul de muzică clasică „Muzica vindecă” din cadrul turneului NEW HOPE 2021.

Întrucât de un an și jumătate personalul medical duce o luptă aprigă împotriva virusului COVID-19, Asociația New Hope a dorit să le mulțumească tuturor cadrelor medicale pentru dăruire, sacrificiu și efortul de nedescris de care au dat dovadă. În acest sens, alături de Alexandru Tomescu și faimoasa vioară Stradivarius, Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, au oferit un regal muzical, prin care și-au manifestat aprecierile și prețuirea.

„După cum spunea marele George Enescu, muzica trebuie să pornească de la inimă și să se adreseze inimii. Acesta este și scopul proiectului NEW HOPE și anume de a ajunge la sufletele oamenilor. Unicitatea proiectului constă în realizarea unor serii de concerte în spitalele din România, în semn de recunoștință și apreciere pentru cadrele medicale care au stat în ultimul an în linia întâi, luptând împotriva virusului COVID-19. Credem că acestă victorie este a tuturor, dar mai ales ale cadrelor medicale.” a declarat Octavian Lup, Coordonator NEW HOPE Project.

„Este o bucurie și onoare să mă pot alătura muzicienilor reuniți la inițiativa lui Octavian Lup pentru a le cânta celor care au avut cel mai mult de suferit și celor care au fost cei mai curajoși în această pandemie: medicii. Eu cred că muzica și medicina merg foarte bine împreună și sunt convins că piesele pe care le-am cântat împreună au contribuit la însănătoșirea noastră fizică, dar mai ales spirituală.” afirmă Alexandru Tomescu.

Cei mai buni tineri muzicieni români i-au acompaniat pe Octavian Lup, Alexandru Tomescu și Lorena Puican într-o călătorie muzicală, plină de emoție și speranță. Proiectul NEW HOPE are ca scop să aducă, prin muzică, bucurie în sufletele oamenilor suferinzi și celor care le sunt alături. La eveniment au participat, de la geamurile spitalului, și pacienții, care au fost încurajați prin arta muzicală.

„De mai bine de un an, trecem cu toții printr-o perioadă extrem de dificilă. Pandemia ne-a testat limitele, ne-a dovedit posibilitățile, iar acest concert vine în semn de aleasă apreciere la adresa corpului medical și a pacienților afectați de acest nou virus. Evenimentul de astăzi ne onorează și, cu siguranță, ne motivează ca, în continuare, indiferent de ce ne va oferi viitorul „pandemic”, șă ne facem meseria cu aceeași dăruire”, a declarat Prof. Dr. Claudia Gherman, managerul SCJU Cluj-Napoca.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (SCJU-CN), unul dintre cele mai mari spitale publice din România, cu atribuţii de „spital regional de urgenţă”, are ca preocupare permanentă îmbunătățirea stării de sănătate a comunității. Anual, peste 220.000 de pacienți din toată țara trec pragul spitalului, din care 70.000 sunt spitalizați. De la începutul crizei sanitare provocate de răspândirea noului Coronavirus, în secțiile spitalului au fost internați și tratați peste 2000 de pacienți. SCJU deservește tot ceea ce înseamnă urgență majoră și politraumă pentru regiunea de nord-vest a țării și preia cazurile complexe din Transilvania. Are 1.542 de paturi în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale, grupate în 52 de secţii şi compartimente, și peste 3500 de angajați. Funcţionează în regim pavilionar, în 33 clădiri distincte, unele de peste 100 de ani. Alături de serviciile medicale de înaltă calitate și preocuparea de a oferi un răspuns cât mai bun la nevoile şi aşteptările populației deservite, SCJU desfășoară, în același timp, activitate de învățământ medical universitar și de cercetare de înaltă calitate și performanță.

Despre Octavian Lup:

Octavian Lup este unul din cei mai străluciți violonceliști ai generație sale, un reprezentant al excelenței în arta muzicală, și o personalitate remarcată pe podiumul scenelor naționale și internaționale. Laureat a numeroase concursuri din România și din străinătate, Octavian Lup a concertat pe patru continente ale lumii, alături de nume cu rezonanță din domeniul muzicii clasice. Asemeni lui George Enescu, s-a perfecționat la celebrul Conservator Superior Național de Muzică din Paris. Pe lângă activitatea solistică intensă, își dedică timpul tinerei generații de muzicieni, fiind lector universitar doctor la academia de muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Pasiunea pentru oameni și pentru muzica l-a determinat să conceapă proiectul NEW HOPE, în anul 2019.

Despre NEW HOPE Orchestra:

Când pasiunea, iubirea pentru semeni și bucuria cântatului împreună se împletesc cu excelența, ia ființă MUZICA. Cea vie și eternă… Ea este forța care definește personalitatea fiecărui muzician al orchestrei NEW HOPE. Tinerii interpreți, selectați riguros, sunt membrii în cele mai importante orchestre din țară: Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra Operei Naționale București și Orchestra Română de tineret. Făcând front comun în formarea unui grup unit și omogen, artiștii au un singur țel: prin actul interpretativ să pătrundă în cele mai profunde tărâmuri ale conștiinței și sufletului uman, lăsând acolo… SPERANȚĂ! Experiențele concertelor din cadrul proiectului NEW HOPE, sunt o vie mărturie că muzica ridică, muzica înalță, MUZICA VINDECĂ!

Turneul va continua în perioada august – septembrie (a.c.) și îl are ca invitat special pe Alexandru Tomescu împreună cu vioara sa Stradivarius. Acesta va avea loc în localitățile Bistrița, Sibiu, Brașov, Râmnicu Sărat și Piatra Neamț. Pentru mai multe detalii: www.newhopemusic.org.

„Vă așteptăm alături de noi! Credem că împreună, cu încredere și cu ajutorul artei muzicale, putem combate acest context întunecat și sumbru cauzat de Pandemie. Muzica este o forță ce va aduce mereu lumină și un imbold spre speranță și vindecare.” încheie Octavian Lup.

