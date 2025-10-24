Momentul sosirii președintelui Nicușor Dan la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost marcat de tensiuni. Mai mulți oameni s-au adunat în fața instituției și l-au huiduit pe șeful statului în timp ce acesta intra în clădire.

De la ora 14.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, are loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență.

Evenimentul are loc în contextul vizitei oficiale a președintelui la Iași, unde Nicușor Dan urmează să participe, pe parcursul zilei, la mai multe activități, inclusiv o vizită la fabrica Antibiotice Iași și o întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Forțele de ordine sunt prezente în număr mare în zona centrului Iașului, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentelor oficiale.