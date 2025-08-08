Rezultatul necropsiei arată că femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după naştere a avut o infecţie bacteriană severă. Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.

Tânăra, mamă a doi copii, a născut pe cale naturală la Maternitatea Braşov, asistată de medici. La scurt timp după externare, starea ei s-a agravat rapid. A acuzat dureri, nu mai putea merge, iar extremităţile i s-au învineţit.

Pe 29 iulie, ea a fost internată de urgenţă la Spitalul Judeţean, fiind în şoc toxico-septic. Analizele indicau tulburări grave de coagulare şi oxigenare. Medicii nu au mai putut să o salveze, decesul fiind înregistrat pe 1 august.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, ancheta este în desfășurare pentru a se stabili dacă a existat vreo culpă medicală. Moartea tinerei a stârnit emoție, mai ales că femeia mai avea acasă un copil de un an.

Bebeluşul născut recent este sănătos, dar a rămas orfan de mamă la doar câteva zile după venirea pe lume. Ancheta urmează să stabilească dacă simptomele au fost ignorate sau dacă procedurile medicale au fost respectate.

Sursa: Newsinn