Jurma subliniază că, în prezent, avem de 20 de ori mai multe cazuri de infectare decât în primul val, când a fost impusă carantina ”pentru a nu ajunge ca în Lombardia”. În acest context, cercetătorul critică lipsa de reacție a autorităților.

”Acum am ajuns mai rau ca Lombardia pentru ca am refuzat carantina de 30 de zile si prin asta am refuzat sa mai avem vreodata doar 500 de cazuri pe zi in varful unui val. Acum le aratam noi italienilor cum arata un val pandemic in care politicienii au luat locul medicilor”, a scris Jurma în mesajul postat pe Facebook.

Cercetătorul avertizează că actualul val este mai grav decât valurile 2 și 3 combinate.

”Saptamana trecuta am depasit pragul de 100,000 de cazuri noi pe saptamana. Acumulam acum mai multe cazuri intr-o saptamana decat intr-o luna in toata luna octombrie 2020 din valul 2, sau in luna aprilie din valul 3-Alpha.

La o rata de detectie de 1:5, in realitate acum sa imbolnavesc saptamanal jumatate de milion de romani (500,000).

Tot saptamana trecuta am inregistrat 2,361 de morti. In ultimele 14 zile aproape 5,000 de romani au fost ucisi de COVID-19”, a mai scris Jurma.

Cu actualul ritm de creștere a infectărilor, fără măsuri suplimentare și cu o rată mică de vaccinare, în următoarele două săptămâni se vor mai infecta 1 milion de români și vor muri 10.000, estimează cercetătorul.

”Vom continua la acest nivel stratosferic inca cel putin 2 saptmani

– 1 milion de romani se vor mai imbolnavi in urmatoarele 2 saptamani dintre care vom depista doar 200,000 de mii

– 10,000 de romani vor fi ucisi de COVID-19 in urmatoarele 2 saptamani dintre care vom depista doar 5,000 mii

Nu va arat aceste cifre ca va ingrozesc ci ca sa va trezesc.

Politicienii (Parlament, Guvern, Presedinte) trag de timp cu circul politic si ne ametesc cu minciunile lor populiste in speranta ca vor scapa si din valul 4 fara carantina pentru ca au scapat cu 10,000 de morti pe val si pana acum.

Ei iti spun ca au mai ramas “doar 1-2 saptamani pana la varf”. Dar pentru fiecare saptamana ascendenta mai trebuie sa adugam una descendenta la valori similare. Fiecare saptamana pierduta are consecinte exponential mai grave pentru noi ca societate”, a adăugat Jurma.

Potrivit cercetătorului, cu cât atingem mai târziu vârful acestui val, cu atât spitalele vor fi mai copleșite, iar numărul deceselor va crește dramatic.

”Chiar daca nu ne pasa de ceea ce se intampla in spitale, numarul de decese ne va lovi pe toti. Indiferent ce credem despre pandemie si vaccin sunt prea putini care vor putea nega moartea unui cunoscut.

Moartea este ultimul apel la trezirea din minciuna”, a mai transmis populației Jurma.

În postarea sa, cercetătorul a prezentat analiza zilnică a cazurilor din ultimele săptămâni și prognoza pe următoarele 4 .