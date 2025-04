Peste un miliard de ambalaje SGR au fost colectate în primele trei luni ale acestui an, iar peste 90% dintre acestea au fost deja reciclate, a declarat, joi, la conferința ”SGR în România”, director general și președinte al RetuRO, Gemma Webb.

”Cu RetuRo, am început acum al doilea an de activitate. Este încă o afacere foarte tânără, dar cu un succes extraordinar. Dacă ne uităm la primele trei luni ale acestui an, am colectat peste un miliard de ambalaje din sticlă, plastic și aluminiu. Acesta este doar rezultatul primelor trei luni și reprezintă 87% dintre ambalajele introduse pe piață, iar peste 90% dintre acestea au fost deja reciclate. Când vorbim despre reciclare, vorbim despre trasabilitate completă, astfel încât știm exact unde merge produsul pe piața românească, cu excepția sticlei, unde o parte trebuie exportată deoarece nu avem încă acea capacitate necesară aici, în România. Astfel, putem observa o economie circulară complet funcțională aici, în România, pentru aceste produse. Dacă ne uităm la ultimele opt luni, am colectat peste 80% din ceea ce a fost introdus pe piață, iar peste 90% din această cantitate a fost reciclată, ceea ce este fantastic”, a subliniat Webb.

Potrivit reprezentantei RetuRo, la ora actuală, șapte din zece consumatori din România participă regulat la Sistemul Garanție-Returnare.

”Oamenii din România, consumatorii, au fost cu adevărat vedetele. Am observat o participare deplină, cu o conștientizare de 98%, din care peste 70% participă regulat la sistem. Din punct de vedere ecologic, a fost un mare succes, la fel și din punct de vedere economic, deoarece avem deja șapte facilități construite, care angajează peste 800 de persoane și toate industriile auxiliare din jurul acestor facilități, astfel încât comunitățile locale beneficiază și ele economic. Sistemul funcționează bine, devine mai puternic de la o săptămână la alta și de la o lună la alta, iar rezultatele sunt vizibile. Acum trebuie să continuăm și să consolidăm sistemul și mai mult. Suntem unul dintre cei mai performanți din Europa, ceea ce face ca România să fie una dintre țările de top din Europa, și vom vedea rezultatele la sfârșitul acestui an”, a spus Gemma Webb.

Aceasta a adăugat că, pentru anul 2025, printre obiectivele RetuRo se află extinderea sistemului în mediul rural și implicarea mai activă a micilor comercianți în SGR.

”În 2025, accentul se pune pe extinderea în zonele rurale, lucrând cu micii comercianți pentru a-i implica mai activ. Avem o serie de inițiative cu micii comercianți, una dintre acestea fiind automatele mobile de returnare (RVM) pe care le-am testat pe piață și care au avut un succes foarte mare. În prezent, suntem în faza de testare și vom analiza, de asemenea, o serie de alte stimulente pentru micii comercianți pentru a-i încuraja să se implice activ în afacerea lor, în RetuRo și în colectare, deoarece acest lucru este vital pentru puterea afacerii lor pe termen lung. Un alt domeniu pe care îl vizăm în 2025 este eficiența în facilități, în echipamente, mai multă automatizare și îmbunătățirea ratei de reciclare, a calității materialului. În prezent, avem o puritate de aproximativ 90%. Vrem să îmbunătățim acest lucru la 95% puritate, cu mai puțină contaminare”, a menționat Gemma Webb.

PRIAevents organizează, joi, conferința PRIA Environment cu tema ”SGR în România”, în cadrul căreia dezbat reprezentanți ai companiei RetuRO, producători, retaileri, asociații din domeniu, companii de mediu, Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) și autorități centrale.

AGERPRES