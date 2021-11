IPJ anunță că în municipiul Sibiu, pe strada Moldoveanu, in apropiere de intersectia cu strada Bucegi, un tanar in varsta de 17 ani, sibian, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, a fost acrosat de un autoturism condus de catre o femeie in varsta de 43 de ani, din Saliste.

Pietonul a fost transportat la spital, constient. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor producerii accidentului. Fara mari probleme de trafic.