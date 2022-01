Victor Ponta, preşedintele Pro România, reamintește că România, când el era premier, iar Klaus Iohannis își începea primul mandat de președinte, era independentă energetic. Ponta este sceptic că actuala coaliție poate face ceva pentru ”îmblânzirea” prețurilor.

„Acum şapte ani era independenţi energetic şi urma să exportăm pentru alţii la preţuri bune, să aducem bani în ţară. Asta era când a început România lucrului bine făcut în 2014 cu domnul Iohannis, cu dosare, cu proteste.

Ştiţi că domnul Ciucă este al optulea prim-ministru cu care lucrează domnul Iohannis? Dacă dumneavoastră aţi lucra în şapte ani cu opt echipe diferite, aici că probabil că nu s-ar mai uita nimeni la emisiune, pentru că n-aveţi cum!

În 2014, nu o duceam rău. Aveam supraproducţie, exportam, aveam proiecte în care urmau să se bage miliarde. Acum e foarte târziu!

Am vorbit cu domnul Ciolacu, am vorbit cu cei de la PSD să le spun cum văd eu lucrurile. Nu pot să facă mare lucru. E vorba să reducă TVA-ul de la 19% la 5%. O idee bună, dar două lecţii: când am redus noi TVA la alimente în primele luni nu s-au redus şi preţurile. Au făcut mai mult profit. Deci durează chestiunea asta.

Al doilea lucru – să plafonăm până la un anumit nivel. Atenţie! Nu mai merge! Dacă o plafonam în 2014, mergea pentru că produceam noi. Noi acum dacă plafonăm o să ne trezim că nu o să mai avem deloc.

Mari soluţii nu au pentru că după 2015 în mod sistematic s-a blocat tot ceea ce urma să investească în România, s-a închis foarte mult.

La ora actuală nu îţi ajung 1.000 de euro pentru că preţurile explodează peste tot, nu numai la factura de acasă, la ce cumperi de mâncare, la rechizite şi pe măsură ce noi distrugem tot ce mai producem în România. Nu mai are nimeni ce să producă. S-a vorbit destul de ciudat că s-au închis cei la AzoMureş şi ceilalţi. Vezi că unii sunt elveţieni şi ceilalţi ruşi, dar dădeau nişte mii de salarii.

În doilea rând, îngrăşămintele de la Azo Mureş se duceau la agricultorii români. Acum o să le importăm din Austria. Normal! Că şi OMV e un mare producător de îngrăşăminte”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Victor Ponta, despre explozia facturilor la energia electrică. „Acolo e prostie! În ultimii cinci ani România nu a mai făcut niciun proiect de investiţii”

„După 2015, am abandonat toate proiectele. Aveam proiecte pentru reactorul 3 şi 4 de la Cernavodă. Cred că doamna Dăncilă l-a abandonat. Nu ştiu ce am avut cu el. Am avut Rovinari. Am închis CEH. Uitaţi-vă că polonezii bat cu pumnul în masă şi spun că nu închid energia pe cărbune”, a mai afirmat Victor Ponta.

Referitor la închiderea centralei de la Mintia, fostul premier a explica că „România este singura ţară, care prin reprezentantul său în Consiliul European, n-a votat niciodată împotrivă şi nu s-a opus niciodată. Totdeauna a fost pentru. Noi suntem elevul bun pe care îl pune profesorul în prima bancă. Tu votezi doar să închidem şi să facem energie verde! Facem, dar dacă nu bate vântul de unde luăm energie?

Când nu iese soarele. Dacă îngheaţă Dunărea şi se opreşte Cernavodă, nu mai e apă la Porţile de Fier, importăm! La energia electrică nu mai sunt ruşi, nu e geopolitică. Acolo e prostie! În ultimii cinci ani România nu a mai făcut niciun proiect de investiţii şi descurajează proiectele de investiţii. Au zis că noi suntem copiii cuminţi care cumpărăm energie”, a spus Ponta.

„Nu o să ne atace cu avioane şi tancuri ruşii, dar ne termină cu asta (cu energia). De ce să ne atace? Pentru că suntem cei mai buni plătitori ai lor. O să le zică Putin. Lăsaţi-i pe ăia, că de la ăia luăm bani!”, a mai spus Victor Ponta.

„Europa înseamnă industria germană în primul rând. E inima industrială, pentru că ei ne dau şi nouă. Dacă nu are gaz industrial germanul, nu are cum să funcţioneze şi gazul vine de la ruşi. Nu ne ajunge. 35-40% din consumul european vine din Rusia. Ungurii s-au dus şi s-au înţeles, nemţii îşi fac North Stream 2, turcii au luat din sud şi dau şi la bulgari. O să rămânem doi fraieri: România şi Moldova.

Doamna Maia Sandu s-a dus şi s-a înţeles cu ruşii şi a semnat pe cinci ani (contract). Aţi auzit de vreun oficial (de la noi)? Domnul Iohannis, domnul Ciucă să zică: suntem ţară NATO, suntem în UE, dar aşa cum am făcut şi alte ţări din Uniune trebuie să ne asigurăm pe perioada de iarnă măcar. De unde să aduci gaz?

Nu îţi dă nimeni! Dacă te duci acum la Gazprom, nu-ţi dă nimeni. Gazprom e Putin. Hai să îi batem la cap pe europeni! Dacă vine conducta până la turci, haideţi să vină şi la noi. Nu! Merge la sârbi conducta!”, a adăugat el.

Întrebat de unde va obţine Guvernul bani, fostul premier a luat în calcul varianta împrumuturilor.

„Mai împrumutăm. Care e problema? De ce să dea bani în Bulgaria sau în Ungaria cu 0,5% dobândă, când poate să dea în România cu 4%! Ce ei sunt fraieri?!”, a afirmat preşedintele Pro România.

„Ne-a învăţat lumea de fraieri. Noi care eram exportatori de energie electrică. Înainte ziceam că o să plătească nepoţii. Acum rămâne la fiii noştri, dar ei nu o să mai fie prin România probabil”, a mai spus Ponta.

Sursa: Realitatea Din PRO