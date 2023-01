Ziua de 18 ianuarie va rămâne în istorie, fiindcă a adus temperatura maximă înregistrată vreodată în țara noastră. Vorbim de peste 22,4 C, la Turnu Măgurele, potrivit unui răspuns remis de ANM, pentru HotNews.ro. Recordul precedent fusese stabilit în ianuarie 2001, la Oravița. Înainte de anul 2000 erau extrem de rare temperaturile de peste +20 C în luna ianuarie.

Potrivit sursei citate, temperatura de +22,4 C măsurată la Turnu Măgurele a fost înregistrată, astăzi, la ora 14.30. A doua cea mai mare temperatură înregistrată a fost de +21,7 C, la Bechet.

Cu aceste temperaturi, în sudul României era, astăzi, mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei. Doar în Grecia a mai fost la fel de cald.

Practic, valorile înregistrate sunt chiar și cu 15-17 grade mai ridicate decât temperaturile normale pentru mijloc de ianuarie.

Au fost stabilite recorduri absolute pentru ianuarie și la București, unde s-au înregistrat +20,4 C la Băneasa și +20,3 C la Filaret.

La câteva stații meteo s-au înregistrat + 21 de grade, și aici vorbim despre Alexandria, Zimnicea, Oltenița, Călărași.

Se vedea încă de la miezul nopții că va fi o zi excepțională. Hărțile ANM arătau că la ora 0 erau +15 C la Zimnicea și +13 C la Oravița și Turnu Măgurele. Foarte cald era și în Transilvania: +12 C la Făgăraș și Blaj.

Foarte puține erau locurile cu temperaturi negative, un exemplu în acest sens fiind în Miercurea Ciuc (-1).

Până azi, trei noi recorduri lunare absolute pe țară au fost stabilite în acest secol, iar unul a fost egalat. Unul singur a fost record de frig:

+22,2 C la Oravița, pe 7 ianuarie 2001

-33 C, la Obârșia Lotrului, pe 11 martie 2005

+44,3 C la Calafat, pe 24 iulie 2007

+26 C la Pătârlagele, pe 16 februarie 2016 – egalarea unui record stabilit pe 27 februarie 1995, la Medgidia