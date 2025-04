Interviul-eveniment acordat de Călin Georgescu celebrului jurnalist american Tucker Carlson, în cadrul căruia Georgescu a făcut o serie de dezvăluiri explozive privind felul în care i-a fost respinsă candidatura la Cotroceni, a ajuns obiect de studiu pentru analiști internaționali de top.

Este și cazul lui Christoph Hörstel, fost reporter de teren în zone fierbinți ale lumii și, totodată, singurul jurnalist occidental din Kabul în timpul căderii talibanilor, în 2001. Într-un material publicat miercuri pe siteul său, jurnalistul german a făcut o analiză interesantă, extrem de punctuală a interviului care i-a atras atenția.

”Mă refer la un interviu impresionant pe care candidatul la președinția României, oprimat, Călin Georgescu, l-a acordat jurnalistului american de top Tucker Carlson în urmă cu două săptămîni. Din unsprezece aprilie, acesta este disponibil online. Am găsit foarte atent și corect faptul că întrebările lui Carlson au fost aproape complet eliminate. Astfel, declarațiile lui Georgescu au părut o cuvîntare extrem de impresionantă”, scrie analistul german, în materialul publicat pe site-ul său, potrivit inPolitics.ro.

Mai mult, Christoph Hörstel subliniază că Georgescu este o speranță pentru țara sa, “probabil SINGURA speranță”, arătând că nu a văzut niciodată un videoclip pe YouTube cu atît de multă publicitate.

“La fiecare unu-două minute, un spot de cincisprezece-douăzeci de secunde. Un spectator obișnuit nu mai poate înțelege așa ceva.

La subiect:

L-am evaluat complet greșit pe Georgescu:

În primul rînd, el face referire deschisă la fondatorul statului și primul ministru de finanțe al SUA, Alexander Hamilton, care a fost un ghimpe în coasta băncilor și încă este, deoarece susținea un model special de monedă integrală: statul furniza bani și investea, iar companiile puteau, desigur, să împrumute bani la rîndul lor, de obicei cu dobîndă.

ACESTA este marele punct de atac al lui Georgescu împotriva Deep State-ului. În plus, Georgescu îmbină mîndria națională istorică justificată a românilor cu elemente religioase, o combinație foarte puternică; noi, germanii, am putea face acest lucru cel puțin la fel de bine.

Dar nu o facem.

<<„Credem cu tărie în noi.”

„Nu am primit România de la Bruxelles, ci de la Dumnezeu, cu puterea iubirii Sale.”

„Avem încredere în Dumnezeu.”

„Ne bazăm pe resursele noastre energetice.”

„Credem în creștinism și în familiile creștine.”

„Nu vrem să schimbăm oamenii, vrem să schimbăm sistemul.”

„Și de aceea le este frică de mine și de oamenii care mă susțin.”

„Lupta este pentru libertate și demnitate pentru poporul român.>>”, a arătat analistul.

În plus, acesta a constat că aproape o treime din interviul acordat de Georgescu jurnalistului american constă în remarci referitoare la președintele Donald Trump.

“Georgescu mizează sută la sută pe Trump și pe capacitatea acestuia de a rezolva problema europeană. Problemă pentru Trump: Georgescu nu are nicio intenție de a permite ca țara sa, care are cea mai lungă graniță comună cu Ucraina dintre toate țările, să fie folosită ca o mare zonă de atac împotriva Rusiei. SUA construiesc în România cea mai mare bază aeriană externă, mult mai mare decît cea germană de la Rammstein.

Dacă Georgescu câștigă, Trump poate uita de România ca aliat împotriva Rusiei. Georgescu spune de asemenea foarte deschis că își pune speranța în Trump, care să ajute la menținerea păcii în Europa. Pentru el, acestea sunt de aceeași importanță: 1. Trump, 2. Pace.

Trump FĂRĂ o soluție de pace pentru Europa ar lăsa întreaga strategie a lui Georgescu în aer, iar acest om bun va eșua. Și perspectivele pentru un armistițiu în Ucraina sunt slabe”, conchide analistul german.