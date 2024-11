“O să votez cu orice candidat în afară de Ciolacu”, a fost declarația explozivă a unui bătrân nemulțumit. Acesta a susținut că nu-i ajung banii nici măcar pentru mâncare și medicamente după recalcularea pensiilor. Pensionarul nu știe ce să mai facă pentru a se descurca cu prețurile uriașe.

“O sa votez cu oricare din candidati in afara de Ciolacu. Eu n-o sa votez cu el pentru ca ne-o amagit cu 2 lei la pensie si banii pe care mi I-a dat nu-mi ajung de medicamente si in farmacie sunt de trei ori mai scumpe medicamentele. Dupa aia, mancarea iara, magazinul la fel s-a scumpit de trei ori si nu-mi ajung banii pentru mancare, pentru medicamente. De aia n-o sa-l votez. Banii pe care i-a dat dispar din cauza ca s-au scumpit de trei ori alimentele si medicamentele si banii tot nu ajung”, a declarat barbatul.