Ministerul Afacerilor Interne pregătește o schimbare importantă a legislației rutiere. Un proiect aflat în dezbatere publică prevede modificarea valabilității permiselor auto, care nu va mai fi aceeași pentru toți șoferii, ci va depinde de evaluările medicale periodice.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a explicat că se dorește adaptarea valabilității permiselor în funcție de starea de sănătate a conducătorilor auto și de respectarea codurilor de restricții înscrise pe document. Un exemplu este „Codul 78”, care se aplică șoferilor instruiți doar pe mașini cu cutie automată, aceștia neavând voie să conducă vehicule cu schimbător manual.

În prezent, legea interzice acest lucru, dar nu prevede sancțiuni clare. Noul Cod Rutier ar putea introduce amenzi pentru cei care încalcă restricția și conduc mașini manuale, deși au făcut școala pe automată.

Proiectul mai vizează și reducerea perioadei de valabilitate a permiselor după o anumită vârstă. La nivel european, documentul are o valabilitate standard de 15 ani pentru mașini și motociclete, dar fiecare stat poate scurta perioada la 10 ani.

În România, una dintre propuneri este ca șoferii de peste 70 de ani să își reînnoiască permisul la fiecare 5 ani, iar cei de peste 80 de ani, la fiecare doi ani. De fiecare dată, reînnoirea ar urma să fie însoțită de teste medicale complete, inclusiv pentru vedere și sănătatea cardiovasculară.