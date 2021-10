Campania de vaccinare s-a prăbușit, pensionarii sunt disperați, iar criza politică pare că nu se mai sfărșește. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, medicul Radu Țincu trage un puternic semnal de alarmă: criza politică trebuie să fie scurtată cât mai mult și se simte nevoia implementării unor măsuri în comunitate pentru a încetini ritmul de transmitere a bolii.

“Trebuie sa scurtam cat mai mult criza politica pentru ca ea va avea impact asupra evolutiei pandemiei. Este nevoie de un guvern cu puteri depline, este nevoie de un ministru al Sanatatii care sa gestioneze aceasta criza sanitara si, nu in ultimul rand, de a recapata increderea populatiei care nu o sa mai aiba incredere in toate masurile propuse, atata timp cat exista aceste jocuri politice si oamenii politici sunt preocupati de cu totul altceva”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Radu Țincu, medic pe sectia de Terapie Intensivă, la Spitalul Floreasca, din Capitala.

Potrivit medicului, campania de vaccinare trebuie sa fie revitalizata intr-o campanie de informare cat mai eficienta si, nu in ultimul rand, trebuie implementate masuri in comunitate care sa incetineasca ritmul de transmitere a bolii.

“Daca mergem in continuare cu aceleasi cifre zilnice de pacienti diagnosticati, cel mai probabil, la un moment dat, la jumatatea lunii octombrie spre sfarsit, vom depasi capacitatea sectiilor de Terapie Intensiva”, avertizeaza Țincu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti