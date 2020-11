Într-o postare pe Facebook, liderul Partidului Social Democrat Sibiu a anunțat că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

“Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă așteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecție: am purtat mască, m-am spălat și dezinfectat constant pe mâini. Din fericire, nu am o formă gravă a bolii. Țin să le mulțumesc, și aici, medicilor care m-au examinat și mi-au prescris tratamentul adecvat. M-am izolat și respect întocmai indicațiile medicale. În plan politic, la fel ca milioane de români, și eu am fost surprins de vehemența cu care Orban și Iohannis au susținut, și astăzi, în conferințele lor de presă, necesitatea organizării alegerilor parlamentare în 6 decembrie. În condițiile în care România a înregistrat, astăzi, peste 7.000 de noi infectări. Derularea campaniei electorale și a scrutinului pune în pericol sănătatea și viața a sute de mii de români. Este, din nou, „nevoie să moară oameni” pentru ca Herr President să aibă nu doar Guvernul lui, ci și Parlamentul lui?”, a precizat Bogdan Trif, pe pagina personală de Facebook.

Sursa: Realitatea de Sibiu