Cel mai recent sondaj de opinie scoate la iveală adevărata luptă crâncenă pentru locul secund la alegeri, care oferă șansa intrării în turul 2 la prezidențiale.

Un sondaj CIRA (The Center for International Research and Analyses) prezintă cum ar sta situația în cursa prezidențială cu doar 2 săptămâni înainte de Primul Tur.

Potrivit acestui studiu, la comanda Evz.ro candidatul PSD, premierul Marcel Ciolacu, este deja în al Doilea Tur al alegerilor prezidențiale cu un scor de 29%, în timp ce pentru poziția secundă se bat cu șanse reale reprezentanții PNL, AUR și USR. Sondajul confirmă prăbușirea în opțiunile electoratului a candidatului independent Mircea Geoană.

Datele sondajului:

Marcel Ciolacu – 29%

Nicolae Ciucă 19%

George Simion – 17%

Elena Lasconi – 16%

Mircea Geoană – 9%

Cristian Diaconescu – 5%

Kelemen Hunor – 1%

Ludovic Orban – 1%

Călin Georgescu – 1%

Altul – 2%

Acest sondaj a fost realizat în perioada 1-6 noiembrie 2024, pe un eșantion de 1.150 de subiecți, prin metoda Face-to-Face.

Eșantionul acestui sondaj este reprezentativ pentru populația adultă a României, de 18 ani și peste.

Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3%. S-au realizat ponderări pe criterii precum: nivelul de educație.