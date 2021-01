Spovedania lui Rizea ajunge la episodul al patrulea. În dezvăluirile de la Realitatea PLUS, Cristian Rizea a vorbit de data aceasta despre contractele cu statul pe care Sebastian Ghiță și apropriații săi le-au obținut. Vedem cum erau livrate licitațiile în mandatul lui Victor Ponta.

Anca Alexandrescu: In aceasta saptamana, care s-a derulat de la primul episod al interviului cu tine, ai inceput sa primesti noi documente si dovezi. Si ma refer aici la contractele pe care Sebastian Ghita le are chiar cu SRI. Eu am facut o scurta cercetare si am constatat ca numele sau si firmele sale apar in legatura directa cu diverse contracte la SRI inca din anul 2009, atunci cand a fost adus in preajma Serviciului de un general, Dumitru Zamfir. O sa prezentam pe larg aceasta poveste, însă hai sa vorbim despre documentul pe care tu l-ai obtinut in aceasta saptamana. Tocmai ce vorbeam mai devreme ca cei care acum sunt noua generatie din serviciile secrete doresc sa se curete acest sistem si si sa nu mai existe astfel de practici. Iata ca ajung la tine documente chiar din interior.

Cristian Rizea: Exact. Vreau sa le multumesc acestor ofiteri, care isi iubesc patria. Oamenii astia chiar au facut un legamant cu statul roman si nu cu buzunarul personal ca Florian Coldea si Adrian Ciorcîrlan. Oamenii astia chiar se gandesc la cetatenii Romaniei. Si mai avem o speranta. Ii rog pe romani sa-mi fie alaturi in demersul meu de a scapa Romania de aceste lichele, care si-au batut joc de toti romanii si de bugetul acestei tari. Pentru prima oara o le pun astazi, dupa ce o sa termin episodul de azi, o sa le postez pe Facebook, pentru ca toata tara sa le vada. E prima data cand cineva… un politician, un fost politician spune lucrurilor pe nume si vine cu dovezi, dar ce dovezi. Documente strict secrete, de unde? De la unitatea militara a SRI, care i-a acordat licitatii pe banda rulanta lui Sebastian Ghita sau interpusilor sai. Veti vedea sume ametitoare si o data pentru totdeauna veti intelege de ce Sebastian Ghita sta linistit la Belgrad. Iti voi arata prima pagina, Anca, sunt 17 pagini. Toti romanii le vor vedea astazi dupa ce finalizam, le voi scana si le voi pune pe contul de Facebook Spovedania lui Rizea. Ii Invit pe toti sa vada dovezile. Le adresez invitatia si vuvuzelelor din presa. E exemplarul original, vreau sa citesti tu. Sa vezi stampila, sa vezi unitatea militara si sa vada toti romanii adevarul.

AA: E vorba de un raport din cadrul SRI, de la aceasta unitate militara despre care vorbesti, despre o procedura de atribuire a unui contract de 31 si ceva de milioane de euro. Eu m-am documentat, Cristian Rizea, poti sa-l scoti de pe ecran. Vom explica telespectatorilor nostri E vorba de acea platforma „big data”. Acea platforma care a facut sa curga rauri de cerneala in presa romaneasca. SRI a oferit niste explicatii. A fost pornita licitatia inainte de fuga lui Sebastian Ghita din Romania. Dar si inainte de plecarea lui Florian Coldea. E foarte important sa precizam aceste lucruri. Ulterior acestor momente, SRI a tot prelungit momentul de atribuire al contractului. Nu stim din ce motive – au explicat ca din cauza complexitatii acestui contract, a procedurilor tehnice. E clar ca cei de la SRI nu au cum sa schimbe si sa anuleze o licitatie, nu pot controla cine se inscrie acolo, dar cine se inscrie acolo poate fi controlat. E foarte clar si nu intamplator Sebastian Ghita si intermediarii prin care el a creat alte s-au inscris la acea licitatie.Vom explica romanilor ce inseamna aceasta platforma big data altadata. Explica-ne tu cum ai obtinut acest document?

CR: Imi vin multe documente pe care o sa le vedeti in volumul doi. O sa ramaneti asa, masca, sper. Sunt documente din interiorul statului roman, sunt documente care atesta cat s-a furat in Romania. Si le multumesc din nou, sunt oameni pe care romanii nu o sa-i vada, nu o sa ii stie nciiodata. Sunt oamenii din umbra carora le pasa de romani.

AA: E un semnal clar ca se doreste o curatenie generala si intreruperea acestor practici, care iata se intampla de ani de zile. Sunt toti acei baieti destepti, pe care i-ai nominalizat in cartea ta, care au facut afaceri fabuloase in toate domeniile, pe baza acestor increngaturi. S-ar putea ca acum sa le ticaie ceasul. Acesta e si motivul pentru care facem acest demers. Tocmai pentru a se termina cu aceste practici.

CR: Cu ajutorul romanilor, cu ajutorul Realitatea PLUS careia ii multumesc pe aceasta cale. Este singura institutie media care a avut curaj sa mearga pe calea adevarului. Sper ca cei care vad astea, procurorii sa-si faca treaba si sa nu mai stea cu capul plecat in pamant, cum sta strutul. Sa se trezeasca si sa vada adevarul. Veti vedea documente care atesta cat s-a furat in sanatate, care atesta ca Sebastian Ghita a participat inclusiv la licitatiile din sanatate, de la CNAS. Si toate profiturile uriase pe care le-a facut coincid cu perioada in care Victor Ponta a fost premier. Ce coicidenta, nu-i asa? Cand in 2012 a ajuns la casa de sanatate Busoi, un liberal convins pe care il vedem pe Bruxelles astazi, acolo licitatia a fost castigata de UTI, celebrul Urdăreanu, dar Teamnet si cealalta companie au participat si ei, n-au stat cu mainile in san. Dar au lasat pe UTI sa castige.

AA: Am facut aceasta discutie cu domnul fost procurorul Negulescu. Avem intreaga schema, cum se plimbau banii.

CR: Va zic schema, nu sunbt procuror, n-am experienta lui Negulescu, dar aici din exil de la Chisinau m-a facut sa devin si procuror intre timp cu ghilimelele de rigoare. Si le spun eu celor care n-au deslusit. Eu ma bucur daca domnul Negulescu a desluisit itele. Domnii ce faceau, lasau pe UTI, se puneau de acord cu el sau cu SIVECO sau cu altii. Ii nominalizez pe toti, ca ii am pe toti documentati. Si l-au lasat in cazul de fata. 6 milioane i-au dat lui UTI, domnului Urdareanu si acesta, dupa aceea a facut niste facturi fictive intre doua firme.

AA: Exista marturiile lui Negulescu, le-a prezentat in emisiune. Am prezentat schema, inclusiv schema cum se duceau banii.

CR: Vreau sa le spun romanilor, Anca. Ei ma considera un infractor, Românii azi mă consideră un infractor. Si unii care ma ataca prin presa din Romania: infractorul fugit. Repet: am luat un credit garantat cu doua imobile. Creditul, banii i-am dat lui Geoana, imobilele le-am pierdut, asta e fapta pentru care platesc si sunt in exil. Baietii astia in schimb, cu sute de milioane de euro furati, stau la Belgrad, stau la Monaco, stau in Primaverii si nu-i deranjează nimeni.

Anca: Ce vreau sa te intreb este altceva. Acum, in ziua de astazi cand vorbim noi, aceste metehne pare cumva ca au fost inlaturate, au fost schimbati marea majoritate a celor care au aparut in public, ca fiind implicati in afacerile astea. Nu mai par sa aibă putere in interiorul SRI si pare ca se doreste o curatenie. Si s-au taiat si acele protocoale despre care s-a vorbit ani de zile in baza carora se faceau dosarele acelea la comanda? As vrea sa fie foarte clar cand vb de lucrurile astea! Sa facem o distinctie!

CR: Facem o distinctie. Nu putem sa ii amestecam pe toti ca nu sunt toti de bagat in aceeasi oala, cum spune romanul.