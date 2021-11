ISU Sibiu a intervenit pe DN 14, Șura Mare, la un accident rutier produs între două autoturisme.

La fața locului s-au mobilizat prompt 1 echipaj descarcerare, 1 echipaj de pompieri militari, 1 echipaj SMURD cu medic precum și un echipaj SAJ.

In accident au fost implicate 4 persoane care au primit îngrijiri medicale dintre care un băiat de cca 18 ani a fost transportat de echipajul SMURD la UPU Sibiu policontuzionat, iar o fată a fost transportată la spital de echipajul SAJ.

Celelalte două persoane au refuzat transportul la spital.

DN 14, km. 5+700, intrare in Sura Mare dinspre Sibiu, coliziune frontala intre doua autoturisme conduse din directii opuse, unul spre Sibiu, condus de catre un tanar in varsta de 22 de ani, din Ocna Sibiului, celalalt auto condus spre Medias, de catre un tanar in varsta de 23 de ani, din Seica Mare.

Doua persoane, pasageri, primesc ingrijiri medicale.

Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii cauzelor exacte ale producerii accidentului.

Traficul rutier pe drumul national este blocat, fiind deviat pe o cale secundara.