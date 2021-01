Potrivit IPJ Sibiu, un accident de circulație a avut loc, în această dimineață, în județ.

Pe DJ 143A, la intrarea in localitatea Laslea, coliziune intre un microbuz transport marfa, condus de un barbat de 35 de ani, din Mureș, si un autoturism condus de catre un tanar in varsta de 26 de ani. Soferul turismului si pasagera din turism, o femeie in varsta de 73 de ani, ambii localnici, primesc ingrijiri medicale, constienti, vor fi transportati la spital. Politistii rutieri sunt la fata locului si fac cercetari in vederea stabilirii circumstantelor producerii acestui accident. Momentan, traficul este blocat total.

Sursă: IPJ Sibiu

