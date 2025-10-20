Un bărbat de 54 de ani din Sibiu este acuzat că și-ar fi ucis mama, în urma unei certe izbucnite din cauza banilor. Tragedia a șocat comunitatea locală.

Femeia, în vârstă de 74 de ani, rămăsese singură după moartea soțului. Vecinii povestesc că s-a bucurat enorm când fiul cel mare, plecat în Franța, s-a întors acasă ca să aibă grijă de ea. Nimeni nu și-ar fi putut imagina sfârșitul cumplit care urma.

În urmă cu două zile, chiar bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că mama lui nu se simte bine. Când echipajul de urgență a ajuns la fața locului, femeia era deja moartă, iar trupul ei prezenta semne clare de violență.

„Prezenta semne vizibile de violență. În urma cercetărilor s-a constatat că autorul a acționat cu intenție directă, urmărind și acceptând decesul”, a declarat Dan Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Vecinii spun că nu au auzit niciodată scandal în acea casă. „Chiar în ziua respectivă fusese cu flori la cimitir, la soț. E cumplit, ce să vă spun. Un copil care își pierde mințile”, a mărturisit o bătrână din zonă.

La audieri, fiul și-a recunoscut fapta. Le-a spus anchetatorilor că băuse și că nu s-a mai putut controla. Acuzat de omor, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Sursa: Realitatea de Sibiu