Un incendiu a făcut scrum, noaptea trecută, o anexă gospodărească din municipiul Sibiu, strada Podului.

Apelul pe numărul de urgență 112, s-a dat puțin după ora 22:00, când spre locul indicat au fost mobilizate două echipaje de pompieri militari cu două autospeciale de stingere precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Sibiu.

La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat, la o anexă gospodărească de aproximativ 120 mp în care proprietarul își depozitase materiale de construcții și materiale plastice.

Intervenția promptă a salvatorilor sibieni a condus la înlăturarea pericolului de extindere a incendiului la construcțiile din vecinătatea respective anexe.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric produs la instalația electrică aferentă unui robinet care genera apă caldă.

A ars întreaga anexă gospodărească precum și aproximativ 4 mp dintr-un adăpost de găini a vecinului.

Măsuri de prevenire de natură electrică

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea și folosirea improvizațiile electrice în locuinţe şi gospodăriilor cetăţeneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt Dumitru Croitoru” al județului Sibiu recomandă cetăţenilor, respectarea cu strictețe a următoarele măsuri de prevenire:

– nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp, topeşte, producând scurtcircuitul electric;

– nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu;

– nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora;

– nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător; pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate;

– Verificați instalația electrică și renunțați la aparatele defecte și la improvizații.

– Este interzisă utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii; suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori.