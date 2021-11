Vremea s-a răcit simțitor, în ultimele zile, din cauza unui front atmosferic rece care a traversat țara noastră. La munte au căzut și zăpezi destul de consistente, pe alocuri s-a depus chiar și un strat de 21 de cm de zăpadă, însă, spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor urca simțitor.

Un front atmosferic rece a travarsat Romania si a determinat aparitia ploilor in cea mai mare parte din tara si a precipitatiilor sub forma de ninsoare, cu depuneri de zapada de 10-21 cm, in zona montana inalta. Acesta a determinat o scadere semnificativa a valorilor termice chiar si cu peste 10 grade. Astfel, vremea a devenit deosebit de rece.

Dimineata, temperaturile vor fi usor mai scazute decat normalul acestei perioade in nord, centru, est.

“Masa de aer rece persista. Azi si maine va determina o vreme mai rece decat normal. In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, maximele vor atinge 8-9 grade. In regiunile intracarpatice, in vest si nord-vest, temperaturile vor fi usor mai ridicate, cu maxime cuprinse intre 10 si cel mult 14-15 grade“, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

La noapte, temperaturile vor fi mai scazute decat in aceasta dimineata, se vor inregistra valori de sub 0 grade cam in toate regiunile. In depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile vor scadea chiar sub – 10 grade. Spre sfarsitul saptamanii, vremea se incalzeste in cea mai mare parte a regiunilor. In zonele mai joase, se va forma ceata, mai ales dimineata si noaptea.