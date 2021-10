Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a afirmat că social-democrații nu vor vota Guvernul Cioloș, iar premierul desemnat, Dacian Cioloş, nu a cerut votul PSD şi nu a venit să facă o ofertă.

El a mai precizat că Guvernul său are puţine şanse să fie votat.

“Nu putem să votăm acest Guvern. Şi avem şi un alt motiv, dincolo de faptul că ei încearcă prin această formă mai degrabă să se reinventeze politic, lucru care pe noi nu ne deranjează, pentru că suntem un partid de stânga, dar există şi un alt lucru: Dacian Cioloş şi echipa lui nu au cerut votul PSD, nu am discutat înainte, aşa cum în general se discută în asemenea situaţii, nu a venit să ne facă o ofertă, să ne propună un program, să zicem, şi prin aceasta a arătat că, de fapt, PSD nu este un posibil partener”, a afirmat Vasile Dîncu la RFI.

Întrebat dacă PSD ar fi susţinut Guvernul dacă ar fi existat discuţii, Dîncu a declarat: “Nu ştiu dacă acest lucru se întâmpla, dar în general, atunci când vrei votul partidelor politice din Parlament, trebuie să-l ceri, să încerci să-i convingi pentru asta. Sigur, o să încerce să ne convingă probabil astăzi în comisii, o să încerce să ne convingă mâine dimineaţă, atunci când îşi va prezenta Dacian Cioloş programul şi vom vedea atunci, însă ca poziţie de bază a noastră, sigur că nimic nu este bătut în cuie până în momentul votului, apoi votul, de asemenea, nu este în niciun fel condiţionat de partid, conform Statutului senatorilor şi deputaţilor şi Constituţiei, însă există puţine şanse, ca să fiu foarte sincer, ca această echipă să fie votată”.

Dîncu a fost întrebat şi în ce condiţii l-ar vota PSD pe Florin Cîţu, în contextul în care PNL dă tot mai multe semnale că îl va propune tot pe el premier.

“Asta înseamnă că PNL nu este deloc realist. Asta înseamnă că după ce au sacrificat un an de zile pentru Congres treburile guvernanţei, acum se ţin de un personaj care a obţinut o majoritate zdrobitoare în Parlament împotrivă, a fost demis de Parlament, îl consideră din nou ca o soluţie. Asta va adânci criza (…). Noi am declarat că nu putem să susţinem guverne minoritare în acest moment şi cerem dreptei să găsească o soluţie în acest moment. Avem o decizie a Consiliului Politic Naţional că nu vom vota un Guvern minoritar al PNL sau al USR, pentru că am văzut, nici guvernele lor cu puteri depline nu au reuşit să rezolve marile probleme ale României din acest moment, nici măcar urgenţele (…). Este foarte puţin probabil să votăm un Guvern minoritar al PNL”.

Întrebat ce garanţie are că, după eventuale alegeri anticipate, situaţia se va schimba radical, Dîncu a susţinut: “Sunt şi alţi operatori de majoritate, ca să zic aşa”.

Sursa: Mediafax