Au trecut 12 zile de la demisia lui Dragoș Anastasiu, după scandalul șpăgii la ANAF, însă, acesta este în continuare membru al Executivului. Nicușor Dan nu a semnat nici acum demisia lui, prin urmare, nu este publicată în Monitorul Oficial. Ba chiar, surse guvernamentale susțin că Dragoș Anastasiu încă folosește biroul de la Guvern.

Chiar dacă vicepremierul șpăgar și-a anunțat demisia public, cu ochii în lacrimi, Nicușor Dan nu a semnat decretul.

“Discutând cu premierul i-am spus că voi face mai mult rău decât voi face bine și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, și să demisionez”, afirma Anastasiu la finalul lunii iulie.

“Demisia a fost inregistrata, a parcurs procedura obisnuita”, a spus Bolojan la o zi dupa ce Anastasiu si-a anuntat demisia.

Demisia scrisă de Anastasiu a ajuns pe masa premierului Ilie Bolojan pe 28 iulie, apoi a fost trimisă la Palatul Cotroceni unde trebuie să fie semnată de președintele Nicușor Dan. După aceea, demisia ar urma să fie publicată în Monitorul Oficial. Abia din acel moment, funcția devine vacantă.

Legea care reglementează funcționarea Guvernului precizează că demisia devine irevocabilă din momentul în care premierul ia act de ea, dar nu mai târziu de 15 zile de la depunere.

De cealaltă parte, Nicușor Dan pare că bate pasul pe loc privind această chestiune.

“Situatia pe care a avut-o domnul Anastasiu a fost mai degraba o chestiune de imagine”, spunea Nicusor Dan despre Dragos Anastasiu.

Ulterior, Bolojan a anunțat că va prelua personal responsabilitățile privind reforma companiilor de stat și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

“Voi prelua eu direct aceste responsabilitati, in asa fel incat propunerile care au fost deja pregatite de echipa cu care dansul a lucrat sa le putem pune in practica”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan are la dispoziție 45 de zile pentru a propune un înlocuitor, care este numit tot prin decret.

Totuși, potrivit surselor guvernamentale, Anastasiu continuă să folosească biroul de la Guvern și încă ar avea numele trecut pe ușă.