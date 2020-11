Utilajele DRDP Brașov acționat în toate județele din centrul țării, în special în zonele montane unde s-a depus un strat consistent de zăpadă.

În acestă dimineață pe drumurile naționale și autostrăzi au intervenit 73 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și s-au răspândit 222 de tone de material antiderapant. Drumarii fac apel la conducătorii auto care se deplasează în această perioadă, în zonele afectate, să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.

CAROSABIL: DN 7C Km 130 – 136 Balea (Sb} zapada framantata 2 -3 cm

DN12C Km 5+000 -32+000 Gheorghieni (Hr}-Lacu Rosu {Hr} zapada framantata 1-2 cm

DN13 B Km 21 +000 – 38+000 Praid {Hr} – Borzont {Hr} zapada framantata 1 -2 cm

umed in jud. Bv,Sb,Ms, Hr, Cv

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 73 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 222 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT (Sare)in intervalul orar 17:00/20.11.2020 – 05:00/21.11.2020 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 40 tone sare pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F

– SDN Sibiu s-a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 30 tone sare pe:DN1, DN 7,DN7C, DN 14 ,DN14A,DN14B.

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 8 autoutilaje si s-au raspandit 26 tone sare pe: A1 si A3;

-SDN Tg Mures s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 3 tone sare pe:DN13,DN13A,DN15.

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 26 autoutilaje si s-au raspandit 107 tone sare pe:DN11B, DN 12;DN12A, DN 12C; DN 13A; DN 13B ,DN13C,DN15.

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 8 autoutilaje si s-au raspandit 16 tone sare pe: DN 2D,DN10, DN 11;DN 11B, DN 11C DN12,DN13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms,Hr, Cv ;

PRECIPITATII: Ninge la Fundata in jud Bv, la Balea jud Sb, la Lacu Rosu,Praid ,Borzont jud Hr.in rest lapovita si ninsoare slaba in jud Bv,Sb,Ms,Hr,Cv.

VANT: nu;

VIZIBILITATE: buna

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 2°C , UNGHENI (MS) 1°C , SIBIU (SB) 2°C , SALISTE (SB) 2°C , TARGU MURES (MS) 3°C , MIERCUREA CIUC (HR) 0°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 1°C