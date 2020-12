Dragoş Dobrescu, unul dintre cei mai bogaţi oameni din România, denumit miliardarul fără chip tocmai pentru că există foarte puține fotografii cu el în presă, a făcut un denunț și în legătură cu dispariția lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

În denunțul din anul 2012, Dobrescu a explicat că toți prietenii lui Codruț Marta, printre care soția sa, soții Blejnar, șoferul lui Marta, dar și Elan Schwartsenberg, care a stat foarte puțin, s-au întâlnit într-un restaurant din Capitală. CARTON 1 ,,Am insistat să participe șoferul lui Codruț Marta din cauza contradicțiilor celor susținute de Elan cu privire la prezența lui Codruț Marta la Snagov. Șoferul a spus că, în jur de 17-18, Elan a venit la Realitatea, în parcare, și i-a dat cele două telefoane care îi aparțineau lui Codruț Marta, spunându-i să se plimbe cu telefoanele prin oraș că o să-l caute Codruț. Șoferul l-a întrebat cum o să-l găsească Codruț și Elan i-a spus că are un alt telefon de pe care o să-l sune. Șoferul a zis la întâlnirea de la Casa Doina că a primit două telefoane de la Elan, de față cu toată lumea. Andreea Marta și Răzvan Anca știau că Marta Codruț avea două telefoane și că n-a avut niciodată trei telefoane. Elan a zis că, în ziua de luni, 21.05.2012, Codruț Marta nu s-a întâlnit cu nimeni la casa lui de la Snagov.”, a susținut acesta în denunț.

Ba mai mult, Dobrescu dă date clare despre întâlnirile pe care Codruț Marta le-ar fi avut cu Elan cu puțin timp înainte de dispariția sa.

„În ziua de marți, 22.05.2012, Elan le-a spus lui Răzvan Anca și Andreei Marta că l-a văzut pe Codruț Marta în ziua de luni, 21.05.2012, la Realitatea. Ulterior, de miercuri, 23.05.2012, mie mi-a spus că Codruț Marta a mers cu el la Snagov, unde au băut palincă și, la un moment dat, Codruț Marta a plecat. Luni, 28.05.2012, după ce a fost audiat la Parchet, Elan a spus că Codruț Marta a mers la Snagov și n-a mai intrat în curte. În ziua de miercuri, de după dispariție, Elan mi-a spus la telefon- nu te mai băga, mă ocup eu. Eu am înțeles că nu trebuie să-i mai agit pe ceilalți, punând întrebări, pentru că Elan se va ocupa să-l caute pe Codruț,” a precizat Dobrescu în același denunț.

Iar dezvăluirile despre acest caz nu au întârziat să apară. Iniţial, Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, a relatat, acum câțiva ani, într-un denunţ la DNA, faptul că a asistat la o discuție referitoare la punerea la cale a uciderii lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Ea a susținut că pe 10 martie 2012, la un prânz ținut într-o vila din Snagov, Dragoș Dobrescu și Elan Schwartzenberg, ar fi vorbit despre Codruț Marta. În discuția lor, cei doi ar fi spus că Marta știa multe despre afacerile în care erau implicați și ar fi blocat într-un cont 10 milioane de euro, bani ce le aparțineau. Asta în timp ce Dragoș Dobrescu, în toate denunțurile sale, chiar s-a arătat îngrijorat de dispariția lui Codruț Marta, negând însă orice implicare.

Tot despre sume de bani vorbesc și procurorii într-un proces verbal intrat în posesia Realitatea PLUS.

„Marta Codruț Alexandru este cercetat într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat. Apare astfel posibilitatea ca lipsirea de libertate să fie motivată de interesul unor persoane de a intra în posesia sumelor de bani obținute ilicit de Marta Codruț Alexandru și în disimularea originii acestora”, scrie în procesul verbal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, redactat în anul 2013.

Dezvăluiri despre acest subiect a făcut și fostul parlamentar Cristian Rizea.

Bogdan Muzgoci: Si o alta intrebare legata de Codrut Marta deriva de la o declarative data de un martor protejat de DNA cum ca dl Codrut Marta era pusculita mobile a dl Dragos Dobrescu. Codrut Marta dispunea la soclitarea dl Dragos Dobrescu de sume mari d ebani cash. Si vorbiti de ordinul sutelor de mii d eeuro. Este adevarat? Aveti informatii despre aceste tranzactii, greu de urmarit avand in vedere ca erau bani cash? Si de unde proveneau ei?

Cristian Rizea: Da. Ei proveneau din returnarile de TVA fictive. Baietii astia, Dobrescu si cu Elan, dar eu nu stiu de Dobrescu ca eram apropiat de el, prin facturi fictive, facute intre firmele pe care le avea la dispozitie si le folosea cereau dupa aia ANAF-ului returnare de TVA.

In momentul in care a disparut, Codrut Marta trebuia sa ii returneze lui Dragos Dobrescu 20 de milioane de euro din returnarile, din TVA-ul asta, din combinatia asta de returnari de TVA, care el o aproba cu Blejnar. Doar seful ANAF si el o monitoriza, iar aici baietii ce faceau?

Faceau o facture fictive intre doua societati, de 50, faceau asa mai multe , ca nu putea sa faca una mare ca batea la ochi. Faceau mai multe de cate 2-3 milioane d eeuro cu companii care nu exista.

Anca Alexandrescu: Ti se pare putin 2-3 milioane d eeuro? Pentru omul de rand in Romania nu castiga intr-o viata atatia bani, sa fim fim seriosi!

C.R: Ei ce faceau? Cat era TVA-ul? 19%, hai sa punem 20% ca sa calculam. La fiecare factură gandeste-te cat era TVA-ul! La una de 2-3 milioane. Ei faceau mai multe facturi si au ramas 20 de milioane , bani nemunciti! Bani care nu plateau nimic la stat. Bani care, activitati care nu existau! Si statul le dadea inapoi din banii nostril ai tuturor, zeci de milioane de euro!

De aia au ajuns baietii astia asa la un nivel atat d emare. Dragos Dobrescu la ora asta este nu stiu daca mai e vreun roman alaturi de el, dar este singurul care la ora asta detine cash, nu vb de proprietati, 300 d emilioane d eeuro. In banca, nu la el in casa. 300 d emilioane. Nu stiu cati romani dispun de lichiditati in ziua de azi, dar Dragos Dobrescu detine aceasta suma. Nu stiu daca dl Țiriac are asta; stiu ca are multe asset-uri, toti au investitii, toti au. Dobrescu are acesti bani. Partea mare a acestor bani provine din astfel d eafaceri.

Si ii are in Luxenburg! Si asteptati 2 zile si vin cu dovezile. Si vin cu niste hartii care arata ce spalari de bani si cum a ajuns dl Dobrescu la aceste sume. Si o sa va dau dovezi. O singura afacere , o firma importanta pe care el o are si unde el a spalat 2 milioane jumatate. Dovada peste 2 zile!

Sa mai spun apropos de disparitia lui Codrut Marta. De aceea a trecut sa fiu pregatit. Trebuie sa fiu foarte atent ptr ca si Dobrescu si Sebastian Ghita si fac referire acum la amenintarea care mi-a fost transmisa acum cateva zile si v-am spus la ce banda de interlopi au apelat cei doi si ce pret au pus pe capul meu ca sa ma rapeasca de aici si sa ma aduca la Leuseni.

Iar Dobrescu si Ghita nu se vor da la o parte sa meraga chiar pana la capat cu persoana mea! Si ganditi-va bine ce inseamna asta pentru ca uitati Codrut Marta e o enigma inca neelucidata de procurori.

Codruț Marta este dispărut în condiții suspecte din mai 2012. De atunci, procurorii încearcă să afle dacă mai este în viață.