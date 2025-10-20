Astăzi, vremea va fi frumoasă dar rece pentru această dată, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în sudul Banatului, unde vor fi viteze în general de 40…50 km/h, precum și în zona montană aferentă, cu rafale pe creste de 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 6 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până spre -8 grade, dar și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, până la 8…9 grade. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață.

În București, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 0…4 grade.