Astra Film Festival: documentare despre pelerinajul de la Iași și dezbatere pe abandonul școlar
Astra Film
Ziua de sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la Astra Film Festival a fost marcată de proiecția filmului „Rândul” și de o dezbatere privind abandonul școlar, moderată de Răzvan Petri.
Masterclass-ul dedicat documentarului a adus pe scena festivalului consultantul norvegian Tue Steen Müller. În cadrul sesiunii DocStudentHUB, acesta a discutat cu studenții despre natura filmului non-ficțiune, subliniind că „te poți juca în multe moduri cu un documentar, e ceva complex”.
Müller a precizat că ideea conform căreia documentarul ar fi doar observație pură este limitată, mai ales în cazul „documentarelor vocilor emergente”, unde implicarea regizorului poate fi vizibilă sau chiar acesta poate apărea în cadru. Ca exemple, a menționat filmele din competiția festivalului, printre care „Lebăda de aur” și „Confesiunile unei alunițe”.
„Rândul”: o privire asupra pelerinajului la Iași
Filmul „Rândul”, regizat de Andreea Dumitriu, urmărește fluxul uman de la racla Sfintei Parascheva din Iași. Regizoara a explicat în sesiunea de întrebări și răspunsuri că a abordat subiectul acum aproximativ zece ani, când nu înțelegea motivul pentru care oamenii stau la rând zile întregi, mai ales după ce într-un an anterior o persoană a decedat în așteptare.
Dumitriu a descris experiența filmării ca fiind una aproape claustrofobică, întrucât mulțimea era delimitată de garduri și nu exista posibilitatea de a ieși din rând. La întrebarea dacă evenimentul are o componentă comercială, regizoara a confirmat că da, având în vedere că aproximativ 200.000 de oameni vin la Iași într-o săptămână, ceea ce duce la epuizarea locurilor de cazare și organizarea de artificii din partea autorităților locale.
Dezbatere pe tema abandonului școlar
La Sala Thalia a avut loc un DocTalk moderat de Răzvan Petri, cu invitații profesorul Mircea Miclea și consilierul prezidențial Radu Burnete. Discuția a pornit de la filmul „Copiii rețelei”, care prezintă o rețea infracțională din Iași care exploatează minori în furturi din buzunare în Paris.
Profesorul Miclea a propus ca statul să introducă criterii educaționale pentru acordarea ajutorului social și a sugerat înlocuirea voucherelor de vacanță cu cele pentru cărți. El a criticat gândirea pe termen scurt a clasei politice, afirmând că „educația e cel mai important lucru care nu ne preocupă suficient”.
În ceea ce privește creșterea bugetului pentru educație la 3% din PIB, cei doi invitați au avut poziții diferite. Miclea a sugerat tăieri în administrația publică și serviciile de informații, în timp ce Radu Burnete a susținut că acești bani trebuie să fie suplimentari pentru a se putea atinge obiectivul de 6% pentru educație și 5% pentru apărare.
Alte proiecții din program
Ziua a șaptea a festivalului a inclus și alte filme notabile. „Imago”, regizat de Déni Oumar Pitsaev, relatează povestea unui bărbat crescut în Franța care se întoarce în Georgia pentru a-și construi o casă în copac. Regizorul a precizat că nu a construit-o fizic, ci „mental vorbind”, considerând-o indestructibilă deoarece nu poate fi bombardată.
Filmul „N-am mai simțit demult o primăvară”, realizat de Alexandra Bidian, prezintă povestea unui fost deținut politic din Sibiu, emigrat în Germania. Regizoara a descris călătoria cu mama și sora sa ca fiind una vindecătoare, oferind timp pentru discuții despre trecut și viitor.
Publicul a apreciat și „Pionul lui Lenin”, un film al regizorului Dragoș Turea despre un actor din Republica Moldova care poartă zilnic costumul lui Lenin într-un muzeu, dar luptă pentru îndepărtarea statuilor sovietice din spațiul public.
Programul zilei de duminică, 25 octombrie 2026, se va încheia cu Gala de premiere, prezentată de Amalia Enache. Înainte de aceasta, vor avea loc proiecții speciale și discuții moderată de Anca Suciu și Emil Hurezeanu.
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