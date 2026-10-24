Astra Film Festival: documentare despre pelerinajul de la Iași și dezbatere pe abandonul școlar

Publicat 24 oct. 2026, 14:50 Sursă Mesagerul de Sibiu

Ziua de sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la Astra Film Festival a fost marcată de proiecția filmului „Rândul” și de o dezbatere privind abandonul școlar, moderată de Răzvan Petri.

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