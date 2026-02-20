Realitatea de Sibiu - Știri de Ultimă Oră

Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști

Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști

Politica -

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, și-a reafirmat susținerea pentru Călin Georgescu și a vorbit, în exclusivitate la Realitatea Plus, despre atacurile pe care spune că acesta și mișcarea suveranistă le-ar fi suferit, inclusiv din interior, prin intermediul unor infiltrați. Păcuraru și-a exprimat, de asemenea, convingerea fermă că lui Călin Georgescu i se va face dreptate și că acesta va ajunge președinte, iar George Simion va deveni premierul României.

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Actualitate·

În trend

1

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

2

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

3

Tragedie într-o familie din județul Mureș: un bărbat și-a rănit grav mama, apoi s-a sinucis

4

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

5

Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

6

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Gabriel Oprea lansează volumul de memorii „Am refuzat să-mi trădez țara”
Actualitate -

Gabriel Oprea lansează volumul de memorii „Am refuzat să-mi trădez țara”

NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran înainte să ajungă spre spațiul aerian al Turcia
Actualitate -

NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran înainte să ajungă spre spațiul aerian al Turcia

Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
Politica -

Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”

Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
Politica -

Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026

Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
Actualitate -

Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”

Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025
Sport -

Ana Maria Bărbosu, gimnasta anului 2025

Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
Actualitate -

Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat

Exclusive

Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)

Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)

Donald Trump: Iran ar fi atacat primul dacă SUA nu ar fi intervenit în războiul din Orientul Mijlociu

Donald Trump: Iran ar fi atacat primul dacă SUA nu ar fi intervenit în războiul din Orientul Mijlociu

U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt

U Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României, după 2-1 cu FC Hermannstadt

Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977

47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977

Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial

Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial

A cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Alertă de securitate crescută și evacuări masive în Cipru

A cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Alertă de securitate crescută și evacuări masive în Cipru

Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească
Economie-

Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Actualitate-

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta

Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
Actualitate-

Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone

Descoperă

Actualitate

Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat

Actualitate

Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată

Actualitate

Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului

Actualitate

România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron

Actualitate

Viteză extremă pe autostradă: ce sancțiune a primit un șofer prins cu 204 km/h, deși avea permisul suspendat

Actualitate

Mită pentru permis: cât a oferit un șofer prins băut la volan ca să scape de sancțiune

Actualitate

Ministerul Afacerilor Externe al României: peste 3.000 de români cer repatrierea. Aproximativ 16.000 sunt monitorizați în zonă

Actualitate

Donald Trump respinge negocierile cu Iran: „Este prea târziu”. Bombardamentele continuă

Actualitate

Anunț șoc al armatei SUA: marina din Iran nu mai are nicio navă în Golful Oman

Economie

Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor

Actualitate

Războiul lui Donald Trump cu Iran: victorie rapidă sau dezastru geopolitic

Economie

Alertă pentru clienți: Hidroelectrica reduce termenul de plată la facturi

Ultimele Știri

Mai Multe