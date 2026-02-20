Realitatea de Sibiu - Știri de Ultimă Oră
Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști
Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, și-a reafirmat susținerea pentru Călin Georgescu și a vorbit, în exclusivitate la Realitatea Plus, despre atacurile pe care spune că acesta și mișcarea suveranistă le-ar fi suferit, inclusiv din interior, prin intermediul unor infiltrați. Păcuraru și-a exprimat, de asemenea, convingerea fermă că lui Călin Georgescu i se va face dreptate și că acesta va ajunge președinte, iar George Simion va deveni premierul României.
