Realitatea de Sibiu - Știri de Ultimă Oră

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, și-a reafirmat susținerea pentru Călin Georgescu și a vorbit, în exclusivitate la Realitatea Plus, despre atacurile pe care spune că acesta și mișcarea suveranistă le-ar fi suferit, inclusiv din interior, prin intermediul unor infiltrați. Păcuraru și-a exprimat, de asemenea, convingerea fermă că lui Călin Georgescu i se va face dreptate și că acesta va ajunge președinte, iar George Simion va deveni premierul României.