Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș: se montează ultimul segment metalic al unui pod spectaculos

Publicat 26 oct. 2026, 08:14 Sursă realitatea.net

Lucrările la podul în arc de pe Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș au ajuns la 72%. Constructorul montează ultimul segment metalic pe tronsonul Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus.

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