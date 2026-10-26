Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș: se montează ultimul segment metalic al unui pod spectaculos
Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș
Lucrările la podul în arc de pe Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș au ajuns la 72%. Constructorul montează ultimul segment metalic pe tronsonul Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus.
Lucrările la Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș avansează pe tronsonul dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, unde constructorul a început montarea ultimului segment metalic al arcului unui pod de mari dimensiuni. Structura traversează un afluent al pârâului Ghirloțelul Sec și reprezintă una dintre lucrările complexe de pe acest sector al viitoarei autostrăzi.
Potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al podului a ajuns la 72%.
Podul în arc de pe A13 are o deschidere de 160 de metri
Podul este amplasat la kilometrul 37+850 al traseului și are o lungime totală de 164 de metri. Structura de rezistență este realizată cu un arc metalic și tiranți, iar deschiderea podului este de 160 de metri. Arcul are o înălțime de 32 de metri, iar partea carosabilă va fi susținută de un tablier metalic cu secțiune casetată.
Constructorul turc Makyol lucrează în prezent la montarea ultimei componente metalice a arcului. După încheierea acestei etape, echipele vor trece la demontarea turnurilor temporare de susținere, montarea predalelor și realizarea plăcii de suprabetonare.
Aceste operațiuni sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la structura podului și pregătirea acestuia pentru etapele următoare de execuție.
Încă două poduri în arc sunt construite pe tronsonul 3
Podul de peste afluentul Ghirloțelul Sec nu este singura structură de acest tip de pe tronsonul 3 al Autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș. Pe traseul dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus sunt construite alte două poduri în arc metalic, parte dintr-un total de 34 de structuri prevăzute pe acest sector.
Unul dintre acestea traversează pârâul Gârlățel, la kilometrul 38+300, și are o lungime de 200 de metri. Stadiul fizic al lucrărilor este de 52%, iar în șantier se execută operațiuni pentru montarea tablierului metalic.
Cel de-al doilea pod este amplasat la kilometrul 48+270 și traversează drumul județean DJ 107, pe relația Olteț–Drăguș, precum și pârâul Drăguș. Structura are o lungime de 160 de metri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 54,96%. În această zonă se execută lucrări la elevații.
Peste 500 de muncitori lucrează pe tronsonul Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus
Pe șantierul tronsonului 3 sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje. Pe lângă construcția podurilor, echipele lucrează la sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și la relocarea rețelelor de utilități.
Sectorul Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus are o lungime de 17,61 kilometri, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de 52,23%, potrivit datelor prezentate de CNAIR.
Care este stadiul lucrărilor pe Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș
Autostrada Sibiu–Făgăraș are aproximativ 68 de kilometri și este împărțită în patru tronsoane. Conform celor mai recente date prezentate de CNAIR, stadiile fizice ale lucrărilor sunt următoarele:
Tronsonul 1, Boița–Avrig–Mârșa: 28,01% din lucrări executate, pe o lungime de 14,25 kilometri.
Tronsonul 2, Avrig–Mârșa–Arpașu de Jos: 53,49%, pe o lungime de 19,92 kilometri.
Tronsonul 3, Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus: 52,23%, pe o lungime de 17,61 kilometri.
Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus–Făgăraș: 42,61%, pentru sectorul de 16,27 kilometri și drumul de legătură cu DN1.
Contractele pentru cele patru tronsoane au o valoare cumulată de aproximativ 6,4 miliarde de lei, fără TVA, și sunt finanțate prin Programul Transport.
Potrivit termenelor contractuale, lucrările la Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș trebuie finalizate în 2028. Noua șosea de mare viteză va îmbunătăți legăturile rutiere dintre Sibiu și zona Făgărașului și va contribui la conectivitatea regională în centrul țării.
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