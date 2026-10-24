Bogdan Bucur, primarul din Rășinari, a depus plângere penală după ce a primit amenințări. Edilul spune că a fost atacat și online

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, anunță că a primit în ultima perioadă mesaje de amenințare care îi vizau direct siguranța și că a depus plângere penală împotriva celor responsabili. Edilul a făcut publică situația vineri, într-o postare pe Facebook adresată localnicilor. „Am păstrat mesajele și dovezile relevante”, a scris primarul. Postarea vine în contextul disputelor din comună legate de proiectul minei de magneziu din Valea Dobra.
Potrivit primarului, mesajele au venit pe canale private, aveau „un conținut grav” și îi vizau direct siguranța. Ulterior, spune Bogdan, a fost atacat și în mediul online, prin „jigniri, atacuri la persoană, acuzații prezentate fără dovezi, afirmații denaturate” și încercări de manipulare menite să creeze o anumită percepție despre el.
„Am păstrat mesajele și dovezile relevante și am depus plângere penală la organele competente împotriva persoanelor responsabile. Nu vreau să transform situația într-un conflict personal. Adevărul se stabilește prin probe, nu prin presiune publică”, a scris primarul.
Bucur Bogdan spune că a susținut mereu dialogul, transparența și dreptul oamenilor de a critica administrația. „Critica, chiar dură, face parte din viața publică”, scrie el.
Totuși, primarul crede că „libertatea de exprimare nu poate fi folosită ca pretext pentru intimidare”. El a explicat că a ales să vorbească public deoarece „tăcerea în fața amenințărilor riscă să transforme un comportament inacceptabil într-unul considerat normal”.
„Rășinariul a fost mereu o comunitate în care oamenii se respectă, chiar și când nu se înțeleg. Așa vreau să rămână. Prin dialog, nu prin frică, nu prin ură, nu prin defăimare”, a mai transmis edilul.
Primarul nu a precizat cine i-a trimis amenințările sau ce conțineau mesajele.