Bogdan Bucur, primarul din Rășinari, a depus plângere penală după ce a primit amenințări. Edilul spune că a fost atacat și online

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:30

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, anunță că a primit în ultima perioadă mesaje de amenințare care îi vizau direct siguranța și că a depus plângere penală împotriva celor responsabili. Edilul a făcut publică situația vineri, într-o postare pe Facebook adresată localnicilor. „Am păstrat mesajele și dovezile relevante”, a scris primarul. Postarea vine în contextul disputelor din comună legate de proiectul minei de magneziu din Valea Dobra.

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