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Florian Giubega și-a preluat oficial funcția de prefect al Sibiului: „Nu vin cu promisiuni spectaculoase”. Noul prefect promite o administrație mai apropiată de cetățean

Florian Giubega

Florian Giubega

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 nov. 2026, 12:02

Florian Giubega a preluat oficial funcția de prefect al județului Sibiu, după ce anterior fusese subprefect. La ceremonia de învestire au participat reprezentanți ai autorităților centrale, parlamentari, conducerea Consiliului Județean, primari și reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

În discursul său, noul prefect a spus că își asumă mandatul „cu credință în Dumnezeu și responsabilitate” și că administrația publică trebuie să devină mult mai apropiată de cetățean.

Giubega le-a mulțumit celor prezenți pentru colaborarea din perioada în care a fost subprefect. El le-a promis partenerilor instituționali o cooperare mai eficientă și mai transparentă.

„Nu vin cu promisiuni spectaculoase, însă vă asigur că voi fi un prefect implicat în comunitatea noastră, în sprijinul cetățeanului și în buna noastră colaborare. Instituția prefectului trebuie să fie legătura dintre instituțiile centrale administrația publică locală, mediul economic și cel mai important cetățean.

Vă asigur că voi fi un prefect care va încerca să îmbunătățească comunicarea interinstituțională, să fie implicat constant în teren și ușa mea vă va fi deschisă”, a declarat Florian Giubega.

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