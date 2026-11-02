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Politica· 1 min citire
Florian Giubega și-a preluat oficial funcția de prefect al Sibiului: „Nu vin cu promisiuni spectaculoase”. Noul prefect promite o administrație mai apropiată de cetățean
Florian Giubega
Florian Giubega a preluat oficial funcția de prefect al județului Sibiu, după ce anterior fusese subprefect. La ceremonia de învestire au participat reprezentanți ai autorităților centrale, parlamentari, conducerea Consiliului Județean, primari și reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
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